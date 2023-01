Nexity : Entre dans le top 5 d'un palmarès HCG France

(CercleFinance.com) - Nexity annonce être entré dans le top 5 de l'édition 2023 du Palmarès de la relation client réalisé par HCG France en partenariat avec 'Les Echos'.



Cette récompense marque l'engagement du Groupe pour améliorer la satisfaction client et viser l'excellence, qui sont au coeur des priorités du plan stratégique Imagine 2026.



'Entre 2021 et 2022, nous sommes passés de la 27ème à la 7ème place. Aujourd'hui nous accédons à la 5ème place, et notre ambition est de continuer à progresser', indique la société.



