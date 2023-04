Nexity : Deux nominations dans la fonction finance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nexity fait part de la nomination, à compter de ce jour, de Pierre-Henry Pouchelon comme secrétaire général en charge des finances, avec pour mission de renforcer le pilotage de la performance financière des métiers et l'efficacité opérationnelle de la fonction finance.



Pierre-Henry Pouchelon occupait auparavant les fonctions de chief operating officer, en charge notamment du déploiement opérationnel du plan stratégique Imagine 2026, en lien avec l'ensemble des métiers du groupe immobilier.



Par ailleurs, Gwénaël Malard, précédemment secrétaire général de Nexity Transformation des Territoires, est nommé directeur des opérations et de la transformation et intègre le comité exécutif, là aussi à compter de ce 3 avril.



