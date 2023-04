Nexity : Classé au palmarès 'Best Workplaces France' en 2023

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pour la seconde fois, Nexity annonce être classée au palmarès Best Workplaces France 2023 dans la catégorie des entreprises de plus de 2 500 salariés.



Le Palmarès Best Workplaces de Great Place To Work® est le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de vie au travail d'une entreprise. Il distingue les meilleures organisations ayant obtenu le label Great Place To Work® au cours de l'année.



' Pour offrir un haut niveau de satisfaction à nos clients, nous sommes convaincus qu'il faut porter la même attention à nos collaborateurs. C'est

pour cela que nous nous engageons pour une meilleure qualité de vie au travail', a commenté Véronique Bédague, Présidente-Directrice générale de Nexity qui s'est dit très fière de cette distinction.



