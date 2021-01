Nexity : Choisi par Perial pour gérer 300 000m2 de propriétés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nexity annonce que sa division Nexity Property Management a été retenue par Perial Asset Management (Perial AM) pour les 3 années à venir afin d'opérer la gestion de propriété de près de 300 000 m2 de son portfolio situé en France métropolitaine.



' Les mandats de Property management rédigés notamment avec Nexity ont été signés pour une durée de 3 années. Cela témoigne de notre volonté de poser les bases d'un partenariat stable et profitable avec les opérateurs retenus', a indiqué Loïc Hervé, Directeur général délégué PERIAL AM.



Nexity PM a remporté trois lots, soit 116 actifs de commerce & locaux commerciaux, 31 actifs de bureaux situés en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté ainsi que 21 actifs de bureaux situés en régions Centre Val-de-Loire, Pays de Loire, Sarthe, Nouvelle-Aquitaine.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.