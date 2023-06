Nexity : Cède ses activités de promotion en Pologne

(CercleFinance.com) - Nexity annonce la cession de 100% de ses activités de promotion en Pologne à Develia, promoteur Polonais.



Cette cession porte sur un montant de 100 millions d'euros. Elle s'inscrit dans le planning annoncé par Nexity en février 2023 lors de ses résultats annuels et participera au désendettement du Groupe.



L'accord sera finalisé dès obtention du consentement du président de l'UOKIK (Office de la protection de la concurrence et des consommateurs).



