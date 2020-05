Nexity : Baisse de 11% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 787 millions d'euros au premier trimestre 2020, en baisse de 94 millions d'euros soit -11% par rapport au 1er trimestre 2019. En normes IFRS, le chiffre d'affaires s'établit, à 723 millions d'euros, en baisse de 13%.



' L'impact négatif lié au ralentissement des activités observé depuis le 16 mars 2020 est estimé à environ 130 millions d'euros, soit l'équivalent de 14% du chiffre d'affaires de l'an dernier ' indique le groupe.



Le chiffre d'affaires de l'Immobilier résidentiel diminue de 62 millions d'euros soit -11% par rapport au 1er trimestre 2019. Le chiffre d'affaires des Services immobiliers aux particuliers ressort à 211 millions d'euros au 31 mars 2020.



La situation de trésorerie du Groupe demeure très solide, avec, au 30 avril 2020, une trésorerie globale de 722 millions d'euros à laquelle s'ajoutent 555 millions d'euros de lignes de crédit confirmées et non tirées.



Le groupe annonce la suspension des objectifs et perspectives. Le Dividende payé en 2020 est maintenu mais réduit à 2,00 euros par action (contre 2,70 euros prévus initialement).



