Nexity : Alain Dinin devient PDG

(CercleFinance.com) - Nexity annonce que pour faire face à la disparition de son directeur général Jean-Philippe Ruggieri, le 24 avril, son conseil d'administration a décidé de réunir ces fonctions avec celles de président, et de nommer Alain Dinin en qualité de PDG avec effet immédiat.



Alain Dinin mènera l'équipe dirigeante composée par ailleurs de Julien Carmona, directeur général délégué et mandataire social, confirmé dans ses fonctions, et de Véronique Bédague-Hamilius et Frédéric Verdavaine, Directeurs généraux délégués.



