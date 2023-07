Nexity : Ajustement des prévisions annuelles

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Nexity fait part d'un ajustement de ses prévisions pour l'année 2023, visant désormais un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros (hors international), avec un résultat opérationnel à 250 millions.



Le groupe immobilier affiche son intention d'accorder la priorité à la maîtrise de l'endettement net et de la trésorerie pour préserver son agilité. 'Le dividende versé en 2024 reflétera le niveau de résultat net 2023 ', précise-t-il.



Sur son premier semestre 2023, Nexity revendique un résultat net part du groupe de neuf millions d'euros et un résultat opérationnel en baisse de 25% à 82 millions, 'dans un marché fortement dégradé ', pour un chiffre d'affaires en hausse de 4% à 2,04 milliards.



