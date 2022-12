Nexity : A décidé de faire évoluer sa gouvernance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration de Nexity a décidé à l'unanimité, dans sa séance du 15 décembre 2022, de réunir les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général.



Le Conseil d'Administration a nommé Véronique Bédague, Directrice générale depuis 2021, en qualité de Présidente-Directrice générale à compter du 1er janvier 2023, et a attribué à Alain Dinin le titre de Président d'honneur.



' Cette nouvelle gouvernance unifiée autour de Véronique Bédague et de son équipe donne à Nexity la force, l'agilité, et la simplicité dans les prises de décisions indispensables dans une période qui s'annonce riche de défis et d'opportunités ' indique le groupe.



