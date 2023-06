Nexity : Le promoteur immobilier Nexity vend ses activités en Pologne pour se recentrer sur la France

(BFM Bourse) - Le groupe a annoncé ce vendredi avoir signé un accord préliminaire pour vendre ses activités de promotion dans le pays pour un prix de 100 millions d'euros.

Nexity concrétise son recentrage vers l'Hexagone, avec une première étape. Le promoteur immobilier a ainsi annoncé jeudi soir avoir signé un accord préliminaire avec le promoteur polonais Develia en vue de lui céder ses activités de promotion en Pologne.

L'accord sera finalisé après obtention de l'aval du président de l'UOKIK, l'office polonais de protection de la concurrence et des consommateurs.

"Cette cession, dont le prix a été fixé à 100 millions d'euros, s’inscrit dans le planning annoncé par Nexity en février 2023 lors de ses résultats annuels et participera au désendettement du groupe", explique l'entreprise.

A l'occasion de la publication de ses comptes 2022, la société avait indiqué avoir engagé la cession de ses activités en Pologne et au Portugal, qui ont été reclassées en activités destinées à être cédées. Les opérations en Allemagne, Belgique et Italie ont, elles, été placées en "gestion extinctive".

Réduction de la dette

Le recentrage du groupe vers l'Hexagone doit lui permettre de se désendetter à hauteur d'environ 200 millions d'euros, sachant que sa dette nette se situait à 820 millions d'euros à fin décembre.

"Cette première cession à venir est une bonne nouvelle pour le groupe dans la mesure où elle est réalisée dans les conditions de prix initialement attendu alors même que le contexte de marché est extrêmement compliqué", apprécie TP ICAP Midcap dans une note publiée ce vendredi.

Le marché n'apprécie toutefois qu'assez peu l'annonce, le titre Nexity prenant 0,5% vers 16h à 18,66 euros, alors que le SBF 120 progresse de 1,6% au même moment.

Sur le plan de son activité, le promoteur avait prévenu que l'année en cours constituerait un exercice de "transition" en raison des conditions difficiles du marché et de "nombreuses incertitudes".

Déjà en 2022, les ventes de logements neufs avaient souffert avec une chute de 36% sur le second semestre. "La baisse du marché du logement neuf en France devrait se poursuivre au premier semestre 2023 avant une stabilisation espérée au second semestre, avec une tension sur les prix de vente", expliquait en février la PDG de la société, Véronique Bédague.

Un contexte difficile

La société prévoit un chiffre d'affaires stable (hors activité à l'international) cette année, à plus de 4,5 milliards d'euros, et un résultat opérationnel de plus de 300 millions, ce qui traduirait une marge d'environ 6,7% contre 7,8% en 2022.

"En France, la situation reste toujours très difficile avec une combinaison inédite de facteurs défavorables, entre la poursuite de la pénurie de permis délivrés, l’inflation des coûts de construction, des prix de foncier qui ne baissent pas et l’impact de la hausse des taux sur les conditions de financement des accédants et investisseurs individuels", souligne TP ICAP Midcap.

Des annonces pour soutenir le secteur du logement en France sont attendues la semaine prochaine "mais les professionnels du secteur restent pour le moment pessimistes", poursuit le bureau d'études.

Dans ce contexte délétère, TP ICAP Midcap estime néanmoins que Nexity "devrait malgré tout mieux résister que ses principaux concurrents compte tenu de son statut de leader incontesté et de son importante offre de services qui lui confère un coussin de sécurité en période de crise".

L'intermédiaire financier juge la valorisation du groupe "trop sévère" et réitère sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours abaissé à 30 euros contre 34 euros précédemment.

