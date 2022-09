Nestle : Oddo maintient son opinion et l'objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation Surperformance et son objectif de cours à 118 CHF sur le titre Nestlé 'qui implique un PE de 23x sur 2023'.



Comparé à Danone et Unilever (PE 23 de respectivement 14x et 16x), 'la prime de Nestlé peut être perçue par certains comme un risque', reconnaît l'analyste. 'Mais nous considérons que c'est un tort de comparer Nestlé à ces deux valeurs, sur lesquelles nous sommes aussi à Surperformance.'



Le risque à court terme sur Nestlé (en relatif), repose donc plus, selon Oddo, sur la lecture qui pourrait être faite du troisième trimestre et pour lequel l'analyste maintient sa prévision de baisse du volume/mix (RIG) à -1.7% avec un effet prix de +8.8%.



'La base de comparaison en termes de mix/volume n'est pas bien appréhendée par le consensus entre le T3 et le T4 puisque ce dernier anticipe un RIG de +0.4% sur les 2 trimestres', estime Oddo.



