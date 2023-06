Neoen : Porté par un contrat de stockage majeur en Australie, Neoen est plus confiant pour 2025

(BFM Bourse) - La société spécialisée dans les énergies renouvelables a relevé son objectif d’excédent brut d’exploitation ajusté pour 2025. Ce rehaussement résulte notamment du gain d’un important contrat de capacité de stockage en Australie.

En mars dernier, Neoen indiquait viser un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté supérieur à 600 millions d'euros en 2025, hors opérations de cessions. Un peu plus de trois mois plus tard, cet objectif n'est déjà plus d'actualité. Le producteur d'énergies renouvelables revoit sa copie et compte faire mieux que les objectifs précédemment annoncés, le groupe ayant décroché un nouveau contrat de stockage en Australie.

Ainsi, l'excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté pour 2025 devrait dépasser les 700 millions d'euros. Cette nouvelle mire annoncée lundi soir par Neoen tient compte cette fois-ci, des opérations de "farm down", autrement dit des cessions de fermes solaires et éoliennes.

Lors de son Capital Markets Day (journée investisseurs) organisé en mars 2021, la société avait indiqué que ces opérations de "farm down" s’effectueront dans "la limite d’un volume de projets cédés ne dépassant pas 20% de la croissance annuelle brute de son portefeuille sécurisé" et que la contribution des produits nets associés à ces opérations ne dépassera pas 20% de l’Ebitda.

De son côté, Stifel relève ses attentes pour l'Ebitda ajusté pour 2025 après l'annonce de ce contrat en Australie. Le bureau d'études s'attend à ce que Neoen réalise un Ebitda ajusté de 745 millions d'euros en 2025 contre 695 millions d'euros dans une précédente estimation.

Un nouveau contrat de stockage en Australie

L'objectif actualisé par Neoen tient compte de ce nouveau contrat en Australie. L'Australian Energy Market Operator (AEMO) a donné sa confiance au groupe français pour un contrat de stockage d'électricité de 197 mégawatts (MW), dans le cadre d'un appel d'offres initié par le Western Australian Coordinator of Energy.

La capacité de stockage sera fournie en Western Australia par la future batterie longue durée (4 heures) Collie Battery Stage 1. Ce contrat avec l'AMEO, d'une durée de deux ans, prendra effet au quatrième trimestre 2024.

"Avec maintenant près de 1,4 gigawatts (GW) de capacité de batterie de stockage en activité ou en construction dans le monde, Neoen confirme sa position de leadership dans la technologie", ajoute Stifel.

Pour l'année en cours, le producteur d'énergies renouvelables vise un Ebitda ajusté compris entre 460 millions et 490 millions d'euros, ainsi qu'une marge d'Ebitda ajusté proche de 80%. La société compte atteindre plus de 10 gigawatts (GW) de capacité en opération ou en construction d’ici la fin de l’année 2025.

A la Bourse de Paris, les investisseurs apprécient le relèvement de cet objectif d'Ebitda ajusté pour 2025. Le titre du premier producteur indépendant d'électricité en France progresse de 4,75% à 30,50 euros, vers 10h45.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse