Navya : Va assembler les véhicules utilitaires de Muses

(CercleFinance.com) - Navya a annoncé lundi la signature d'un contrat de prestation avec Muses Europe, pour lequel il va assembler 300 véhicules utilitaires électriques sur son site de Vénissieux.



Muses Europe est la nouvelle société créée par le constructeur Ellectramobilys en vue relocaliser sa production de véhicules en France suite à la désorganisation et l'explosion des coûts entre l'Europe et l'Asie.



Le partenariat conclu avec Navya, un spécialiste des systèmes de mobilité autonome, porte également sur le développement de la future version autonome de sa gamme de véhicules utilitaires électriques.



