Nasdaq Composite : Volumes sous surveillance rapprochée

(BFM Bourse) - Le ton résolument accommodant de la Fed, conjugué à l'absence d'échauffement sur les rendements des obligations d'Etat américaines à 10 ans permette à l'indice Nasdaq Composite, particulièrement sensible à la thématique inflationnistes, de se maintenir au cœur de la semaine sur des niveaux très fermes. Il clôturait la séance d'hier sur une note se stabilité à 13 657 points. Côté statistiques, l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) a retenu l'attention. L'indicateur a légèrement marqué le pas à 117.2, manquant une cible il est vrai particulièrement gourmande.

"La question qui retient actuellement l’attention des investisseurs est indéniablement celle de l'inflation", note l’équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR. "Le discours des banques centrales suggère clairement que la flambée de l'IPC (indice des prix à la consommation) ne correspondrait qu’à un impact transitoire de la hausse des prix des produits de base et de distorsions temporaires dues au fonctionnement aléatoire des chaînes d'approvisionnement ces derniers mois (corollaire notamment de la COVID-19 et des confinements/déconfinements successifs), générant des effets de base défavorables. Les acteurs du marché n’en semblent pas pleinement convaincus et ne sont pas réellement influencés par l'apparente décontraction des responsables des banques centrales à l’égard de l’inflation."

A suivre les stocks de brut aux Etats-Unis à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le support identifié à 13 000 points a effectivement joué pleinement son rôle de garde-fou. Il faudra une fragilisation bien plus importante pour l'enfoncer. Nous n'y sommes pas encore. Dans l'immédiat, un potentiel haussier de court terme existe, en direction du gap baissier du 04 mai, gap dont la borne haute vaut 13 881 points. Un biseau est en cours se formation, et nous surveillerons tout particulièrement la dynamique des volumes au sein de ce biseau (wedge).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13000.00 points.

