Nasdaq Composite : Vers un très court reflux

(BFM Bourse) - Petit reflux en perspective sur l'indice Nasdaq Composite, tout du moins à l'ouverture ce jeudi, après avoir inscrit de nouveaux sommets historiques mercredi (+0,90% à 9 725 points) dans des volumes qui ne faiblissent pas.

Au chapitre statistique hier, la hausse plus que deux fois supérieure qu'anticipée des stocks de brut outre Atlantique aura freiné la reprise des cours de l'or noir, actif à risque sous haute surveillance en pleine crise sanitaire en Chine. Justement, un bond surprise du nombre d'apparition de nouveaux cas d'infection à COVID-19 sur un jour annoncé par les autorités chinoises*, ainsi que l'annonce d'un nouveau décès hors de Chine continentale (le 3ème, au Japon en l'occurrence), invitent à un peu de retenue.

Dans l'immédiat, les opérateurs ont pris connaissance, une heure avant l'ouverture des débats, d'une légère déception sur les chiffres de l'inflation: l'indice des prix à la consommation, attendu en progression mensuelle de 0.2%, n'a progressé que de 0.1% en janvier. Hors alimentation, énergie, tabac et alcool (éléments jugés volatils), la progression est toutefois conforme aux attentes. Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage ont battu les attentes par leur faiblesse pour la semaine passée, en se rapprochant un peu plus du seuil plancher des 200 000 inscriptions.

A suivre les stocks de gaz naturel à 16h30.

*justifiée par une modification des critères de diagnostic...

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à savoir celui qu'il convient de présenter en premier: le marché poursuit le tracé d'un mouvement inertiel en balayant rapidement le moindre événement potentiellement négatif, sans qu'aucun mouvement de prise de profit majeur ne soit à l'ordre du jour. La psychologie de marché de fond reste majoritairement acheteuse (voir long blanc ou marubozu doublé d'une structure englobante lundi 06/01, et extension haussière consécutive), mais un peu moins agressive et plus regardante que sur les trois derniers mois de l'année, et en particulier l'exceptionnel mois de décembre, au sein duquel se sont concentrés pas moins de quatre gaps de poursuite.

Trend is your friend, selon le simple mais tellement précieux adage boursier: la tendance est l'alliée de l'investisseur ! Ce cadre de fond est inchangé, et il convient de le présenter en premier lieu.

A court terme, un événement majeur est survenu mardi 04/02, qui marque la fin de la très courte phase de respiration des cours amorcée le 24 janvier: il s'agit de la sortie de l'amplitude d'une courte respiration définie par les 9 088 en bas, et les ex sommets historiques à 9 451 points d'autre part. Une sortie par le haut mardi, avec clôture proche des sommets, et validation par les volumes. Le tir groupé parfait... Avec une confirmation mercredi 05/02, nous restons haussier sur le fond sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine. Le seuil hautement psychologique des 10 000 points gagne désormais en crédibilité en tant que cible à court terme...

D'autant que l'indice a mis fin dès mardi à une très courte consolidation, en traçant une bougie remarquable en long blanc (marubozu) doublée d'une structure en englobante haussière. Cette bougie se reconnait par son corps allongé (blanc, ou vert en l'occurrence, à savoir une hausse en cours de séance), et par l'absence (totale ou quasi totale) d'ombre haute ou basse. Elle caractérise une mobilisation continue du camp acheteur sur l'ensemble de la période représentée (la séance en l'occurrence).

A l'échelle de la seule séance à venir, une contraction minime est attendue. A terme, tout rapprochement avec la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) renforcera les tentations d'achats.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 10000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime