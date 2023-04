Nasdaq Composite : Une dominante de rouge

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

La préouverture à Wall Street laisse augurer du rouge en couleur dominante ce mardi, alors que les investisseurs sont dans l'attente des copies trimestrielles, rendues après-Bourse, de deux géants numériques de l'intelligence artificielle, Alphabet et Microsoft, avant d'embrayer sur deux autres poids lourds de la tech, Meta et Amazon pour le reste d'une semaine très chargée.

Par ailleurs, les déboires de First Republic Bank, banque régionale américaine, sonnent comme une douloureuse piqûre de rappel pour le marché... L'établissement a annoncé une fuite des dépôts plus forte qu'anticipé par les analystes, de plus de 70 milliards de dollars sur le premier trimestre. Sur les trois premiers mois de 2023, First Republic Bank a perdu plus de 70 milliards de dollars de dépôts, (72 milliards), soit 40% du total, les dépôts s'établissant à 104,5 milliards de dollars à fin mars contre 176,44 milliards de dollars à fin décembre. Sondés par Bloomberg, les analystes s'attendaient à une fonte de "seulement" 41 milliards de dollars sur le trimestre.

Au-delà de la micro-économie, les opérateurs sont particulièrement attentifs aux signes de ralentissement de la première économie du monde, à l'approche de nouveaux rendez-vous monétaires. Rendez-vous à 16h00 pour des rendez-vous majeurs, comme l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board), attendu stable à 104 points environ, et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, attendu en baisse à -8.

"Alors que les économies sont néanmoins en train de ralentir, cela force les banquiers centraux à jouer aux équilibristes et les divergences au sein des membres, aussi bien aux États-Unis qu’en zone euro, sont de plus en plus marquées", relève Thomas Giudici, responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion. "Cependant, comme l’a de nombreuses fois rappelé Jerome Powell, les banquiers centraux préfèrent se tromper en faisant la hausse de trop, au risque de ralentir plus brutalement l’économie, que d’arrêter le resserrement monétaire prématurément."

Verdict pour une pause, ou un dernier tour de vis, le mois prochain (03/05), à l'issue du FOMC. Nous aurons d'ici là des repères supplémentaires sur l'inflation et l'emploi.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Cette phase de respiration est d'autant plus envisageable que l'étoile doji tracée vendredi a fait suite à deux marubozus de couleurs opposées, au cœur même d'une mince bande de travail (range) entre 11 900 points et les sommets annuels vers 12 270 points. Au-dessus, et sous réserve d'une progression des volumes et de la volatilité, la route haussière entamée sur le double creux du tournant de l'année est assurée. En-deçà, le comblement du gap haussier du 29 mars est dans le viseur. Une visite de la borne basse du range identifié est attendue. A l'échelle de la séance à venir, une telle visite est probable dès la première partie de séance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12270.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime