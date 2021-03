Nasdaq Composite : Une clôture hebdomadaire sous les 13 000 points assombrirait le tableau technique

(BFM Bourse) - Ouverture sur les points hauts de séance hier, très exactement, et clôture sur les points bas: le camp vendeur s'est mobilisé tout au long de la séance sur l'indice Nasdaq Composite (-2,01% à 12 961 points). Le seuil hautement psychologique des 13 000 points n'a pu être défendu, et l'on surveillera désormais la capacité du marché à le défendre en données hebdomadaires. Dans l'immédiat, une ouverture légèrement dans le rouge se profile, contre-intuitivement avec une révision à la hausse de la croissance au quatrième trimestre.

Le Bureau of Economic Analysis a révisé à la hausse à +4.3% la croissance au T4, contre +4.% pour les estimations précédentes. Au final, sur l'ensemble de l'année 2020, le PIB américain s'est contracté de 3.5%. En 2019, il avait crû de 2.2%. Dans un marché qui guète le moindre signe d'échauffement jugé trop rapide de l'économie, cette révision à la hausse n'est pas à même d'aspirer Wall Street à la hausse. D'autant plus sur les valeurs technologiques, particulièrement sensibles aux variations actuelles du baromètre des Treasuries à 10 ans. Wall Street continuera de garder un oeil attentif aux campagnes de vaccination en Europe, et aux mesures de confinement partielles et locales en Italie, en France et en Allemagne, trois plus grandes puissances économiques de la Zone Euro.

Nette contraction à signaler sur le niveau des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, qui refluent à 684 000 pour la semaine passée, selon le dernier rapport du Département du Travail.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a tracé du 19 janvier au 03 mars une figure chartiste très peu avenante. Assimilable à un "épaule, tête, et épaule", ce "pattern" est basé sur une ligne de crête à 13 000 points, dont la confirmation d'une rupture (breakaway), engage désormais l'indice dans une phase décomposable (jambe) de réajustement. Phase très volatile dont la première cible baissière à 12 540 a été atteinte. Une confirmation de rupture des 13 000 en données hebdomadaires cette semaine viendrait annoncer la poursuite du mouvement de dégagements. Nous n'y sommes pas encore.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13730.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 12540.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime