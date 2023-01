Nasdaq Composite : Un range borné de façon précise

(BFM Bourse) - Le marché a fait un choix tranché vendredi, dans la foulée de la publication du rapport fédéral mensuel sur l'emploi: se focaliser sur la décélération, en effet marquée, du rythme de progression moyen des salaires horaires, et non sur le recul surprise, à 3,5% de la population active, du taux de chômage. Concernant les salaires, qui ont en l'espèce focalisé l'attention des opérateurs vendredi, "la tendance est au ralentissement et pourrait donc rassurer les membres de la Fed qui craignent qu'un marché de l'emploi tendu n'alimente le cycle de hausses des salaires et des prix" qui dope l'inflation, expliquent les analystes de BNP Paribas cités par l'AFP.

Ce baromètre important de l'inflation aura permis au Nasdaq Composite, avec l'appui d'un reflux significatif des Treasuries 10 ans, de bondir de 2,56% à 10 569 points, dans des volumes en hausse. De quoi affirmer davantage les 10 250 points dans un rôle de support court terme (voir plus bas). L’indice ISM des services pour le mois de décembre, qui s’est avéré nettement inférieur aux attentes, a également contribué à la tendance. "Ces statistiques alimentent le camp de ceux qui pensent que la Fed pourrait être moins hawksish [restrictive, belliqueuse] ces prochains mois", souligne John Plassard de Mirabaud.

Pour autant, les faucons refusent de desserrer leurs serres, selon l'expression des stratégistes de Evli Fund Management Company Ltd, qui "s’attendent maintenant à ce que le taux de la Fed atteigne son niveau record de 4,9 à 5 % en mai/juin 2023."

A suivre côté statistique, les volumes des crédits à la consommation aux Etats-Unis à 21h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, bien qu'en tendance baissière de fond, évolue dans un range dont les bornes sont bien délimitées, entre 10 250 et 11 450 points. Des navigations de l'une à l'autre de ses bornes, pour les prochaines semaines, sont attendues, avant l'affirmation d'un directionnel.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 10960.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10250.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

