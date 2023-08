Nasdaq Composite : Un manque de tranchant à l'approche des 14 000 points

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

L'indice Nasdaq Composite (+0,84% à 13 705 points), dans des volumes timides lundi, a continué à surfer sur les annonces de mesures de relance en Chine. Ces mesures visent à redynamiser une économie atone, notamment une division par deux du "droit de timbre", une taxe sur les transactions boursières, passant de 0,1% à 0,05%. "Les investisseurs réagissent positivement aux mesures annoncées par la Chine sur la réduction des taxes et frais liés au trading, ainsi qu'à une nouvelle demande aux fonds d'investissements et aux banques, de la part du parti, d'acheter le marché, afin de soutenir les indices boursiers", abonde Vincent Boy, analyste de marché pour IG France.

Les futures sur indices laissent entrevoir, à ce stade tout du moins, une ouverture légèrement dans le rouge, proche de l'équilibre, dans l'attente de la publication, une demi-heure après le début des négociations, de l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board). Un indicateur à fort impact en cas d'écart significatif au consensus, au regard de l'importance de la consommation intérieure, structurellement, dans la création de richesse outre Atlantique. Ces indicateurs, comme d'autres cette semaine (prix PCE, rapport NFP sur l'emploi, etc) aideront à affiner l'angle d'atterrissage de l'économie américaine, base de travail essentielle pour la Fed dans la construction de sa politique monétaire pour le prochains mois.

A l’occasion du symposium de Jackson Hole, Jerome Powell n'a pas infléchi son discours ni réservé de grandes surprises. Le président de la Réserve fédérale (Fed) américaine a estimé que bien qu'elle ait passé son pic, l'inflation aux Etats-Unis "demeure trop élevée". Les espoirs de baisse des taux d'ici la fin de l'année ont clairement été douchés. "Nous sommes prêts à relever encore les taux si nécessaire, et nous avons l'intention de maintenir notre politique à un niveau restrictif jusqu'à ce que nous soyons convaincus que l'inflation se rapproche durablement de notre objectif", a poursuivi le banquier central lors de son allocution vendredi, assurant que la Fed maintenait son objectif de 2% d'inflation.

Côté valeurs, on notera que le groupe vietnamien Vinfast, concepteur et fabricant de véhicules électriques, pèse désormais plus en Bourse que tous les autres constructeurs automobiles à l'exception de Tesla et Toyota. Ce alors que la société n'a jamais dégagé le moindre bénéfice de sa jeune histoire. Tous les détails ici. L'action a fait une entrée remarquée sur le Nasdaq, via un SPAC.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La tendance de fond, puissamment haussière, n'est naturellement pas remise en cause à ce stade par les outils techniques et graphiques. Toutefois, l'engagement dans une phase de consolidation large, plus engageante qu'une simple correction, est un scénario dont la crédibilité repose sur la formation d'un double sommet caractéristique au mois de juillet, et par les messages envoyés par les bougies dans la construction-même de ce double sommet: marubozus, englobante, dojis. La bougie en marubozu noire d'école de jeudi 24/08, doublée d'une combinaison en englobante baissière a cassé l'élan timide de la semaine 34. Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir, suite au doji parfait tracé lundi 28/08.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14400.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13240.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime