Le constructeur électrique Vinfast devient le troisième groupe auto mondial... en Bourse

(BFM Bourse) - Le groupe vietnamien pèse désormais plus en Bourse que tous les autres constructeurs automobiles à l'exception de Tesla et Toyota. Ce alors que la société n'a jamais dégagé le moindre bénéfice de sa jeune histoire.

La fièvre autour de l'action Vinfast se poursuit. Depuis son introduction sur le Nasdaq, le 15 août dernier, l'action du constructeur automobile vietnamien enchaîne les séances d'une volatilité vertigineuse. Quelques exemples: -33% le 17 août, +109% le 22 août ou encore +40,35% lundi. La tendance globale est toutefois à la hausse, et, mardi, le spécialiste des véhicules électriques a encore ajouté 19,8%, portant son cours à 82,35 dollars.

Autrement dit, l'action a presque quadruplé par rapport à son cours d'ouverture de 22 dollars du 15 août dernier, lorsque Vinfast avait rejoint Wall Street en fusionnant avec un SPAC, une coquille vide cotée dont le but est de racheter une société pour faciliter son introduction en Bourse. En conséquence, sa capitalisation boursière, c'est-à-dire la valeur en Bourse de l'ensemble de ses actions, explose. Mardi soir, Vinfast pesait à Wall Street environ 190 milliards de dollars, selon investing.com.

Ce qui permet à la société vietnamienne de devenir le troisième groupe automobile le plus cher en Bourse, derrière Tesla (757,3 milliards de dollars de capitalisation boursière) et Toyota (221 milliards de dollars environ selon nos calculs), éclipsant largement tous les autres.

Vinfast pèse par ailleurs plus à Wall Street que Goldman Sachs (105 milliards) ou Boeing (134 milliards). S'il était coté à Paris, Vinfast constituerait la quatrième plus forte capitalisation boursière, derrière LVMH, L'Oréal et Hermès.

Flottant limité et options

Rappelons que Vinfast demeure une société avec un flottant très limité, ce qui se traduit par une volatilité boursière très importante. Selon Bloomberg, Pham Nhat Vuong, le Vietnamien le plus riche au monde, possède 99% du capital de l'entreprise, grâce en partie à des actions détenues par sa femme ainsi que via son groupe Vingroup. Autrement dit, les investisseurs ont très peu accès au capital de la société.

Bloomberg souligne également que la société a attiré l'œil des investisseurs particuliers à la recherche de constructeurs automobiles électriques susceptibles de bondir en Bourse, ce qui renforce la volatilité. De plus, selon l'agence, les options (des produits dérivés) sur l'action ont commencé à coter lundi sur le titre, donnant aux opérateurs de marché la possibilité d'effectuer des paris sur l'action avec d'importants effets de levier (c'est-à-dire engager de grandes sommes avec une mise de départ réduite).

Au-delà de la volatilité de l'action, cet engouement boursier a de quoi étonner au regard des fondamentaux de la société. Créé en 2017, Vinfast n'a jusqu'à présent jamais dégagé de bénéfice, d'après CNBC.

La hausse de l'action Vinfast "montre qu'il y a encore beaucoup d'agitation sur le marché", a déclaré à Bloomberg Matthew Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak + Co.

D'après le Wall Street Journal, Vinfast a vendu 11.300 véhicules électriques sur les six premiers mois de l'année, pour l'essentiel au Vietnam, et vise un chiffre de 50.000 pour l'ensemble de 2023.

Des précédents qui incitent à la prudence

Le groupe espère se faire une place au soleil aux Etats-Unis via des prix moins chers que Tesla. Il construit dans cette optique une usine en Caroline du Nord dont devraient sortir 150.000 véhicules par an à compter de 2025.

Les premières livraisons de ses véhicules électriques aux Etats-Unis avaient toutefois dû être reportées en début d'année en raison d'une mise à jour logicielle.

"Les ambitions américaines de Vinfast sont agressives pour une entreprise qui ne dispose pas d'une marque reconnue ou d'un produit particulièrement distinctif", estime par ailleurs le Wall Street Journal.

Pour l'heure, d'après les informations de Reuters, le groupe n'avait vendu aux Etats-Unis que 137 exemplaires de son modèle VF8, à fin juillet.

Rappelons que plusieurs constructeurs d'automobiles électriques qui s'étaient introduits à Wall Street via une fusion avec un SPAC ont depuis sombré. Arrivé en Bourse en juillet 2021, Lucid avait débuté à 23,7 dollars, avant de grimper jusqu'à 55 dollars pour tomber désormais à 6,15 dollars. Pour Nikola, qui avait débuté en Bourse en juin 2020, la chute a été encore plus violente. Attaqué par un fonds activiste, Hindenburg, qui l'avait accusé d'avoir menti sur ses technologies et ses performances, le groupe a vu son action passer de 66 dollars en juin 2020 à désormais 1,22 dollar. Fin 2021, le gendarme américain de la Bourse, la Securities and Exchange Commission (SEC), avait condamné Nikola a une amende de 125 millions de dollars pour avoir trompé les investisseurs.