Nasdaq Composite : Sur une ligne de crête entre la crainte et la peur

(BFM Bourse) - Semaine à haut risque pour l'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques américaines, alors que la Fed est attendue au tournant, mercredi, pour l'issue d'une nouvelle réunion de politique monétaire (FOMC). Les nouvelles projections économiques de l'Institution seront scrutées, en particulier sur le front de l'inflation, et toute inflexion des éléments de langage pourront le cas échéant avoir des conséquences importantes sur les valeurs dites de croissance, dont l'indice regorge. Le Nasdaq Composite a perdu vendredi 0,91% à 15 043 points. Il est attendu en très nette basse de près de 2% dès l'ouverture ce lundi.

La Fed achève (mercredi précisément) cette semaine justement une nouvelle réunion de son Comité de politique monétaire (FOMC). Pour Thomas Costerg, économiste senior US chez Pictet Wealth Management, "le message principal à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Réserve Fédérale le 22 septembre sera qu'il est « urgent d'attendre » avant de réduire les achats d'actifs mensuels (actuellement 120 millards de dollars par mois). La Fed devrait guider plus ou moins explicitement vers un ‘tapering' pour la réunion suivante au mois de novembre. Nous nous attendons à une première coupe de 15 milliards de dollars effective à partir de début décembre ; le tapering devrait se terminer l'été prochain."

Pour autant, les débats en interne pourrait bien être tumultueux, toujours selon l'économiste, "puisque les membres régionaux de la Réserve Fédérale semblent vouloir un ‘tour de vis' plus ferme à la fois sur le QE et sur les taux par la suite, étant plus hésitant sur le risque inflationniste, pour le moment toujours balayé par Powell. Il y a aussi une crainte grandissante quant aux risques de stabilité financière de laisser une telle accommodation monétaire dans le système."

"Les dernières déclarations des membres du FOMC ainsi que la correction observée sur les marchés récemment suggèrent que les investisseurs attendent un discours moins accommodant du président de la Fed ce mercredi soir", pour Vincent Boy.

Deux autres sources d'inquiétudes sur les marchés, qui pourront avoir des répercussions quel que soit le type de valeurs au demeurant: la potentielle faillite d'Evergrande (plus de détail ici), ainsi que la question du relèvement de la dette fédérale, laissant planer le doute d'un nouveau "shutdown".

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, graphique et comportemental (champs au demeurant intimement liés), l'accumulation en quatre séances d'un marubozu noir, d'une structure englobante baissière et de trois "corbeaux noirs", le tout dans un niveau de participation relativement nourri, nous invite à déplacer le curseur vers davantage de prudence. Quant à la tendance de fond (le trend), il est cependant loin d'être remis en cause à ce stade, les cours évoluant encore largement au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en orange). Avis négatif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 15420.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime