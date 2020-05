Nasdaq Composite : Sur des niveaux d'avant crise...

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite devrait débuter sa semaine, après le lundi férié du Memorial Day dans de bonnes dispositions, les investisseurs applaudissant le soutien sans faille et massive affiché par les Grandes Banques Centrales, Fed en tête.

"La taille du bilan de la Réserve Fédérale vient de dépasser les 7000 milliards $ soit l’équivalent de 32% du PIB des Etats-Unis. La Fed a encore acheté en l’espace d’une semaine environ 111 milliards$ d’actifs composés de titres de crédit hypothécaire (MBS), de bons du Trésor (Treasuries) mais également, et c’est une nouveauté depuis quelques jours, d’obligations d’entreprises via des ETF notamment. Au cours des 6 premiers jours de ce programme (annoncé quelques semaines auparavant et qui avait accéléré le rebond des marchés actions), la Fed a procédé à l’achat de 1.8 milliards$ d’ETF incluant notamment des obligations « high yield », c’est-à-dire des obligations d’entreprises à haut rendement (plus risquées donc) se trouvant en catégorie « spéculative »." a détaillé Vincent Boy (IG France).

Concernant l'épidémie de Covid-19 proprement dite, l'existence d'un double foyer en Amérique (Etats-Unis et Brésil) continue pourtant d'inquiéter. Le nombre de nouveaux cas quotidiens au Brésil continue de battre des records, à proximité des 20 000, selon les données compilées par l'Université Johns Hopkins, qui fait autorité sur le sujet. Aux Etats-Unis, pays de loin le plus touché par la pandémie de Covid-19, on dénombre près d'1 660 000 cas, pour près de 100 000 décès.

A suivre les ventes de logement neufs ainsi que l'indice de confiance des consommateur du Conference Board à 16h00. L'indice des prix de l'immobilier (+0.1% en rythme annuel) est ressorti nettement sous les attentes, tandis que, toujours sur le front immobilier, l'indice S&P Case Schiller (prix dans 20 agglomérations représentatives), est ressorti à +3.9%.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, en grignotant la partie basse de l'ample gap de rupture du 24 février, est en phase finale de l'expression d'un "retracement" à 100% du violent reflux achevé en capitalisation le 16 mars. Nous nous orientons à court terme vers la formation d'un double sommet à haut risque.

Un comblement complet de ce gap, puis un franchissement sans hésitation, suivi quasi immédiatement d'un sommet historique avec l'appui de la participation de nombreux opérateurs, et la fédération de l'ensemble des sous-secteurs viendrait invalider le cadre général de travail proposé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 9838.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 9000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime