Nasdaq Composite : Semaine de tous les dangers

(BFM Bourse) - Volatilité extrême hier à Wall Street où les principaux indices sur actions ont connu une séance vertigineuse, avec des ruptures en cascade de supports intermédiaires, avant un rebond en cours de séance pour finir in extremis dans le vert. L'indice qui nous intéresse plus particulièrement ici, le Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, est parvenu à grappiller 0,63% en clôture, à 13 855 points. Au plus bas de la séance, il cotait 13 094 points, sous l'effet conjugué de craintes géopolitiques (Taïwan, Ukraine) et de perspectives de durcissement supplémentaire du ton de la Fed.

La Fed achève en effet demain une nouvelle réunion du Comité de politique monétaire (FOMC). Toutefois, aucun relèvement des taux fédéraux n'est attendu, et sauf surprise, le début du resserrement du robinet n'interviendra qu'en mars. Verdict à l'issue de la réunion mercredi. La conférence de presse y sera décortiquée dans ses moindres inflexions d'éléments de langage.

"La Fed devra ainsi clarifier sa position sur sa volonté, affichée lors des dernières minutes du FOMC de décembre, de réduire la taille son bilan. Elle devra également essayer de donner de la visibilité aux investisseurs sur son calendrier de hausse des taux, ces derniers anticipant désormais 4, voire 5 hausses, des taux directeurs pour cette année avec, pour les plus pessimistes, une première hausse de 0.5% (soit 2 hausses de taux d'un coup) dès le mois de mars.", éclaire Thomas GIUDICI, Co-responsable de la gestion obligataire chez AURIS Gestion.

Au chapitre microéconomique, les tensions sont évidemment palpable après la "secousse" Netflix... Microsoft et Texas Instruments publieront leurs copies annuelles après Bourse. Tesla suivra avec Intel mercredi et Apple jeudi, entre autres poids lourds représentatifs, pour une semaine à haut risque...

A suivre côté statistique à 16h00 un indicateur à fort impact potentiel en cas d'écart au consensus, à savoir l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board), attendu en légère baisse à 111,40 points.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Arrêtons-nous un instant sur la combinaison de bougies validée jeudi, militant fermement pour une poursuite du reflux: une structure dite en trois cordeaux noirs. Les trois corbeaux noirs sont parfois appelés « corbeau à trois ailes », terme qui provient d'une expression japonaise disant que « les mauvaises nouvelles ont des ailes ». Cette combinaison laisse présager une baisse des cours s'ils font leur apparition sur des hauts niveaux de marché ou pendant une tendance haussière. Visuellement, les 3 corbeaux sont 3 chandeliers noirs, cumulant les 2 caractéristiques suivantes:

1) Les 3 chandeliers clôturent sur ou près de leurs plus bas.

2) Chaque ouverture doit être à l'intérieur du corps de la bougie précédente.

La structure est donc pleinement validée et les volumes épais et constants sur les trois bougies viennent en surligner le sens, dans un marché inquiets sur la hausse des rendements de obligations d'État à long terme.

Au final sur l'ensemble de la semaine passée, et sur des volumes cumulés nourris, l'indice aura par quatre fois clôturé sur ses points bas de séance. En données hebdomadaires, c'est la troisième fois qu'il clôture sur (ou quasiment sur) ses points bas hebdomadaires.

La droite oblique symbolisant le trend de fond a été rompue, et après pullback le 12 janvier, l'indice est reparti à la baisse le 13, les investisseurs se mobilisant tout au long de la séance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 13950.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime