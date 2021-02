Nasdaq Composite : Saine respiration à proximité immédiate des 14 000 points

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, poursuit son court mouvement de respiration, à proximité immédiate de tout récents sommets historiques, les investisseurs restant confiants dans la capacité du Congrès de s'entendre sur un nouveau plan de relance d'une enveloppe proche de celle souhaitée par J. Biden (1 900 Milliards d'euros). Une perspective renforcée par le contenu en demi-teinte du dernier rapport fédéral sur l'emploi, vendredi dernier, et par les nouvelles inscriptions aux allocations chômage publiées hier. Mercredi pou rappel, le Président de la Fed, J Powell, tenait discours devant l'Economic Club de New York,et appelé à une mobilisation massive en faveur de l'emploi.

Les investisseurs ont pris acte jeudi d'un repli modéré des nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis à 793k, repli qui n'a toutefois pas atteint la cible. A suivre les données préliminaires (U-Mich) de l'indice de confiance du consommateur et des prévisions d'inflation à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le cadre défini par le reflux de la semaine 04 aura finalement été dépassé sans reprise de souffle. Le rally reprend sans hésitation de la part d'un camp acheteur aussi mobilisé que motivé. Le profil technique milite pour une poursuite de l'ascension à court terme, soutenu par un effet psychologique appelé FOMO (Fear of Missing Out), soit la peur d'une frange d'investisseurs de rater une opportunité. Une courte phase de respiration est possible dans l'immédiat.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13730.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime