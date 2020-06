Nasdaq Composite : Pas de nouvel embrasement commercial, l'indice apprécie

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite finissait très bien (+1,29% vendredi) la semaine passée, les gérants se montrant soulagés par le contenu de la conférence de presse de D. Trump. L'impétueux et insaisissable locataire de la Maison Blanche, a ordonné à son administration de révoquer le statut spécial que les États-Unis accordent à Hong Kong, mais n'a pas relancé la guerre commerciale avec la Chine ce week-end. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, particulièrement sensible par nature à la qualité des relations commerciales trans-pacifiques, a largement sur-performé les autre indices phare de la cote américaine, généralistes ou élargis.

Le secteur hautement stratégique des semi-conducteurs était applaudi, à l'image de, sans exhaustivité, Qualcomm (+3,55% à 80,88$), Texas Instruments (+2,48% à 118,74$), Intel (+1,99% à 62,93$), Micron Tech (+3,10% à 47,91$).

En revanche, le président américain a réclamé une enquête sur les pratiques des sociétés chinoises cotées à New York. Plus de 150 entreprises de l'empire du Milieu sont actuellement cotées aux Etats-Unis, où elles pesaient 1.200 milliards de dollars en 2019, selon les chiffres d'une commission du Congrès américain. Certains sont des poids lourds de l'indice qui nous intéresse ici, comme Baidu ou Alibaba.

Les émeutes qui embrasent de nombreuses villes américaines, plus seulement Minneapolis, après la mort de Mr Floyd, suite à une arrestation musclée, devrait constituer un frein à la progression des actifs les plus risqués dans l'immédiat. A suivre en priorité sur le front des publications macroéconomiques américaines ce lundi, l'indicateur, le baromètre d'activité PMI (Purchasing Managers' Index) de l'ISM (Institute for Supply Management). Le consensus médian pointe à 43.5.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, en comblant l'ample gap de rupture du 24 février, est en phase finale de l'expression d'un "retracement" à 100% du violent reflux achevé en capitalisation le 16 mars. Nous nous orientons à court terme vers la formation d'un double sommet à haut risque, à mesure que les flux acheteurs s'essoufflent. Avis neutre proposé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 9838.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 9000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

