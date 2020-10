Nasdaq Composite : Nouvelle base de travail entre 10 520 et 11 000 points

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite s'est distingué hier, en gagnant 1,64% à 11 185 points, avec le concours essentiellement des GAFA, entourés juste avant la publication simultanée, après Bourse, de leurs copies trimestrielles. Le réveil devrait être toutefois compliqué, sauf pour Alphabet, en ébullition avant-Bourse jeudi. Ses ventes au T3 ont significativement dépassé les attentes.

Un retour en territoire négatif dès ce vendredi est attendu, le rebond de jeudi n'étant pas amené à durer. Jeudi, l'indice perdait 3,73% sur fond de craintes de reprise plus lente que prévu en raison de l'ampleur de la deuxième vague épidémique, qui a en particulier poussé les gouvernements des principales puissances économiques européennes à un durcissement des restrictions. La pandémie, s'il elle épargne actuellement l'Asie, touche également les Etats-Unis. Emmanuel Auboyneau, Gérant Associé Amplegest, observe: "Aux Etats-Unis, la pandémie s’accélère également depuis quelques jours, alors que l’économie reste toujours solide, tirée par une consommation robuste, une production de biens en hausse. Le secteur de l’immobilier est en forte croissance et agit comme un véritable moteur. La pénurie de logements pourrait d’ailleurs alimenter l’inflation qui repart progressivement."

Au chapitre statistique jeudi, deux repères américains importants, qui ont permis de contenir les velléités vendeuses. Les données avancées du PIB T3 tout d'abord, ressorties à +33.1% d'un trimestre sur l'autre, au-delà des attentes (+32%), et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine passée, qui à 751 000, ont soulagé quelque peu. Prochaine estimation du PIB trimestriel 25 novembre. Ce vendredi, les revenus et dépenses des ménages, pour le mois de septembre, ont tous deux dépassé significativement les attentes du marché (respectivement +1.4% et 0.9% en rythme mensuel). A suivre l'indice PMI de Chicago à 14h45, et l'indice de confiance des consommateurs (U-Mich) en données révisées à 15h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'enchaînement des quatre dojis du 20 au 23 octobre, avec positionnement de leur corps par définition très minces en partie basse du corps de la bougie rouge du 19 octobre est peu avenant à très court terme. Il s'est d'ailleurs soldé par une rupture de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), détonateur d'un mouvement de correction.

Nous proposions mercredi un avis négatif avec verrouillage d'une cible à 11 000 points, au coeur du gap traversant de la fin du mois de septembre. Et un rééquilibrage momentané des forces en présence est anticipé pour la séance de jeudi. Le retour des pressions vendeuses est attendu dès ce vendredi.

Quant à la configuration de fond, elle reste à ce stade inchangée: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur. Du moins au regard de l'avancée initiale depuis le 24 mars.

Seul un passage franc sous les 10 500 points, viendrait questionner le sens du directionnel de fond. Sous réserve d'une fédération sectorielle au sein de la tech.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11361.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime