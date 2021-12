Nasdaq Composite : Nervosité croissante

(BFM Bourse) - Les dossiers Omicron et Evergrande n'ont pas fini de provoquer de la volatilité sur les indices les plus sensibles, dont le Nasdaq Composite, par nature richement représenté en valeurs de croissance, fait partie. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a gagné hier 0,64% à 15 786 points. Il est attendu en légère baisse ce jeudi. Alors que le soulagement est d'actualité sur le front sanitaire, l'épineux dossier immobilier chinois refait douloureusement surface, avec le défaut de paiement de Kaisa et Evergrande.

C'est dans cette ambiance plutôt fraîche que la Fed va aborder son prochain Conseil de politique monétaire la semaine prochaine. Pour alimenter sa réflexion, elle aura a sa disposition, dès demain, les derniers chiffres de l'inflation au sens des indicateurs des prix à la consommation. Hors alimentation et énergie (éléments les plus volatils), les prix sont attendus en hausse mensuelle de 0,5%.

Car c'est bien la question du rythme du durcissement monétaire en 2022 qui va constituer un déterminant puissant. "La question du nombre de relèvement des taux est au cœur des débats. [Les opérateurs ] "entrevoient désormais trois hausses de taux l’an prochain, tout en maintenant celles anticipées pour 2023. La possible modification de la trajectoire de la politique monétaire de la Fed a déclenché une brutale augmentation de la volatilité des marchés", pour Mabrouk Chetouane, directeur Recherche et Stratégie de BFT Investment Managers. Or ce nombre de relèvements escomptés peut être amené à évoluer rapidement, créant de la volatilité sur l'indice.

Dans l'immédiat, les opérateurs viennent de prendre connaissance des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, en contraction plus forte qu'anticipée, à 184 000 nouvelles inscriptions selon les derniers chiffres du Département du Travail.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question. A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir. Une consolidation élargie se profile. Une première accélération baissière au sein de cette consolidation a été exprimée, mardi, et mercredi, dans une amplitude plus grande mais des volumes moins forts.

Avis négatif à l'échelle de la seule séance à venir. La capacité à "tenir" les 15 000 points sera essentielle. Ce fut le cas au tournant de la semaine, sur ombre basse. Une incapacité manifeste à réaliser une extension haussière ce jour validerait l'idée d'une poursuite de la volatilité, avec atteinte de nouveaux points bas mensuels.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 16212.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime