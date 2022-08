Nasdaq Composite : Les Treasuries 10 ans ne refluent pas avant Jackson Hole

(BFM Bourse) - Les Treasuries 10 ans, rendements des obligations d'Etat américaines à 10 ans, se maintenaient au-dessus du seuil psychologique des 3% à l'approche du discours vendredi de J. Powell, Président de la Fed, dans le cadre du colloque de Jackson Hole. Colloque qui réunit dans le Wyoming, pour rappel, les grands argentiers de la planète. Ce baromètre des Treausuries 10 ans, très fiable dans l'immédiat, milite pour l'absence de rebond technique à ce stade sur l'indice phare des valeurs technologiques américaines. Il est attendu stable à l'ouverture.

Un colloque qui "offrira à Jerome Powell et à ses homologues une nouvelle tribune pour exposer l'importance d'assurer l'ancrage des anticipations inflationnistes", pour les stratégistes de BNP Paribas AM. "Cet ancrage est d'autant plus important que, s'il est vraisemblable que les difficultés d'approvisionnement en énergie provoquent un net ralentissement de l'activité dans la zone euro au second semestre après une belle résistance de la croissance au premier semestre, l'économie américaine ne devrait connaître une récession, c'est-à-dire une phase de croissance sous le potentiel, qu'en 2023."

A suivre les ventes de logements en cours à 16h00 et les stocks de brut à 16h30, outre Atlantique. Dans l'immédiat, les opérateurs composent avec les commandes de biens durables (0.0%), qui ont complètement manqué les attentes (+0.9%) en rythme mensuel pour le mois de juillet, selon les derniers chiffres du Census Bureau.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

A ce stade de la hausse des cours, depuis le 17 juin, une phase de respiration est envisagée jusque contre la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont le croisement avec sa consœur à 50 jours (en orange), dans un angle important, a libéré un potentiel haussier de court terme. Dans l'immédiat, le doji tracé mardi 16 invite à lever momentanément le pied.

Avis neutre proposé dans l'immédiat sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine. Toute formation de figure chartiste négative viendrait étayer le scénario d'une respiration plus profonde, en direction de la moyenne mobile à 50 jours. A ce stade après deux séances avec clôtures sur les points bas, un gap traversant isole une poignée de séances (du 10 au 19 août), envoyant un signal peu avenant. L'îlot de renversement serait pleinement validé en cas d'accélération de la volatilité en direction des 12 000.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13020.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11990.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime