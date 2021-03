Nasdaq Composite : Les 13 000 points vont rester sous surveillance rapprochée

(BFM Bourse) - Branché sur courant alternatif depuis le 22 février et la rupture de sa moyenne mobile clef à 20 jours (en bleu foncé), l'indice Nasdaq Composite subit la nervosité des opérateurs à l'aune du retour de la thématique de l'inflation dans les salles des marchés, sans s'éloigner toutefois à ce stade, de ses récents sommets historiques. Hier, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine - et par nature ultra sensible au moindre échauffement des taux longs - a gagné hier 3,01% à 13 588 points. Pour rappel jeudi dernier, il en perdait 3,52%...

C'est donc ce "questionnement" inflationniste, que le Président de la Fed a voulu détendre devant les Sénateurs la semaine dernière, qui entrave la progression de fond de l'indice. D'autant que les dernières publications macroéconomiques en date ont été très satisfaisantes (ISM manufacturier vendredi) et que le plan de relance budgétaire a été adopté ce weekend par la Chambre des Représentants, dans sa tranche haute, soit la proposition initiale formulée par Joe Biden dès sin accession à la Maison Blanche, à 1 900 Milliards de Dollars.

Lundi au chapitre statistique, outre Atlantique, le PMI manufacturier ISM a nettement dépassé les attentes en ressortant à 60.8, au plus haut depuis octobre 2018. Si le calendrier statistique est plutôt pauvre ce jour, les investisseurs pourront composer dès demain avec l'indice ISM Services, et les stocks de brut.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice Nasdaq Composite est venu de nouveau tester vendredi la solidité d'un plancher de court terme clairement identifiable à 13 000 points. Après une réaction acheteuse de contestation lundi, un nouveau test de ce plancher fragilisé n'est pas exclu d'ici la fin de la semaine. Sa rupture renverrait alors l'indice sur des niveaux inédits depuis la mi-décembre. Avis négatif à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 13730.00 points.

