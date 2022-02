Nasdaq Composite : Léger reflux des Tresuries 10 ans, l'indice prend un peu d'oxygène

(BFM Bourse) - Les opérateurs se projettent déjà jeudi avec la publication très attendue des prix à la consommation (IPC), "matière première" essentielle pour la Fed dans la construction de sa politique monétaire. "Les choses devraient se corser jeudi avec la publication des indices de prix à la consommation (IPC) aux USA, qui devraient une nouvelle fois montrer une accélération de l’inflation," alerte Vincent Boy (IG Market).

"Une lecture plus haute qu’anticipée pourrait conduire à de nouvelles secousses sur le marché, car cela pourrait impliquer un resserrement encore plus rapide de la politique monétaire américaine, surtout après les NFP la semaine dernière, ressortis en forte accélération.", prévient M Boy (IG France).

Pour rappel, le taux de chômage a - c'est une surprise - légèrement progressé à 4% de la population active, mais les créations de postes ont explosé les attentes, alors que plus tôt dans la semaine, l'enquête du cabinet ADP faisait ressortir un solde négatif. Un tel écart entre ADP et NFP est rare, et ce même si les méthodologies sont différentes. Le Bureau of Labor Statistics vient donc de publier 467 000 créations de postes, explosant littéralement le consensus (110 000). "La croissance de l'emploi s'est poursuivie dans les loisirs, l'événementiel, dans les services aux entreprises, dans le commerce de détail ainsi que dans le transport et l'entreposage", pouvait-on lire dans le dernier rapport NFP.

Dans l'immédiat, côté statistique, peu de choses à se mettre sous la dent mardi. L'indice NFIB des petites entreprises ne s'est guère éloigné de la cible, à 97.1. Quant au déficit mensuel de la balance commerciale américaine (décembre), il est ressorti à -80,7 Milliards de dollars, battant légèrement le consensus. Ce mercredi, à suivre en priorité, outre Atlantique, les stocks des grossistes à 16h00 et les stocks de brut à 16h30.

Côté valeurs, et alors que se profile la fin du bal des trimestriels des grandes groupes emblématiques de la tech américaine, "le risque réside dans leur capacité à maintenir la progression des bénéfices et à éviter leur transition vers un modèle similaire à celui des sociétés de services aux collectivités, où la croissance se stabilise à un niveau nettement inférieur", pour César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management. "Dans ce cas de figure, les valorisations ont tendance à s’ajuster à la baisse, ce qui a été le cas pour Meta, la société mère de Facebook, la semaine dernière. On peut désormais considérer que les titres des FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google), qui dominaient jusqu’à présent, ne constituent plus une classe d’actifs en soi, ni un groupe homogène." Tous ont en effet battu des records mais connu des sorts très différents en Bourse après avoir rendu leur copie trimestrielle.

A très court terme un léger reflux des Treasuries 10 ans permettra à l'indice d'ouvrir en territoire vert.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Arrêtons-nous un instant sur la combinaison de bougies validée jeudi 20/01, militant fermement pour une poursuite du reflux: une structure dite en trois cordeaux noirs. Les trois corbeaux noirs sont parfois appelés « corbeau à trois ailes », terme qui provient d'une expression japonaise disant que « les mauvaises nouvelles ont des ailes ». Cette combinaison laisse présager une baisse des cours s'ils font leur apparition sur des hauts niveaux de marché ou pendant une tendance haussière. Visuellement, les 3 corbeaux sont 3 chandeliers noirs, cumulant les 2 caractéristiques suivantes:

1) Les 3 chandeliers clôturent sur ou près de leurs plus bas. 2) Chaque ouverture doit être à l'intérieur du corps de la bougie précédente.

La structure est donc pleinement validée et les volumes épais et constants sur les trois bougies viennent en surligner le sens, dans un marché inquiet sur la hausse des rendements de obligations d'État à long terme.

Au final sur l'ensemble de la semaine 03, et sur des volumes cumulés nourris, l'indice aura par quatre fois clôturé sur ses points bas de séance. En données hebdomadaires, c'est la troisième fois qu'il clôture sur (ou quasiment sur) ses points bas hebdomadaires.

La droite oblique symbolisant le trend de fond a été rompue, et après pullback le 12 janvier, l'indice est reparti à la baisse le 13, les investisseurs se mobilisant tout au long de la séance. Depuis l'indice est quasiment de retour sur des niveaux où il avait tracé un W sur l'oblique en mai dernier. La rupture de ces niveaux serait problématique.

Dans l'immédiat, la bougie en pendu tracée mercredi 02/02 sur confirmation de la divergence cours / volumes, suivie immédiatement d'un gap baissier, invite à la plus grande prudence.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7390.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6884.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime