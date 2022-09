Nasdaq Composite : Le reflux s'intensifie

(BFM Bourse) - Nouvel accès baissier en perspective ce vendredi, avec le danger d'une nouvelle clôture sur les points bas de séance, sous réserve de l'absence de réaction en cours de journée, sur l'indice Nasdaq Composite (-1,37% à 11 066 points), toujours sous le feu du réchauffement des rendements des obligations d’État. Les Treasuries 10 ans bondissaient au-delà des 3,75%, à la fin d'une semaine éprouvante marquée par un FOMC au ton très belliqueux.

Pour rappel mercredi, la Fed a opté pour le scénario le plus largement anticipé, à savoir celui d'un relèvement de 75 points de base, pour porter le loyer du Dollar à 3,25%. Deux hausses supplémentaires sont attendues d'ici la fin de l'année. Ce qui a assez significativement pénalisé le marché en revanche, c'est le caractère pessimiste des révisions de prévisions économiques de la Fed, sur le chômage, à 4,4% en 2023, sur l'inflation (2025 seulement pour le retour à 2%), et la croissance (quasi nulle cette année, et 1,2% en 2023). De quoi peser tout particulièrement sur les dossiers de croissance, dont l'indice qui nous intéresse ici regorge.

"Après trois hausses consécutives de 75 pb, la Fed cherche à présent à convaincre les investisseurs qu’elle pourra revenir à un rythme un peu moins soutenu de remontée sans pour autant commencer à baisser aussi rapidement qu’anticipé par les marchés" analyse Nathalie Benatia (BNP P AM). "La communication en la matière est délicate mais le fait que les marchés à terme sur les fonds fédéraux anticipent un point haut à 4,60 % en mars et une baisse moins rapide par la suite peut vouloir dire que l’exercice a été en partie réussi. Jerome Powell aura d’autres occasions de répéter son discours, qui paraît désormais bien rodé."

Côté macroéconomie, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis sont ressorties à 213 000 nouvelles unités, poursuivant sa tendance décroissante. A suivre à 15h45 les PMI services et manufacturiers en données flash pour le mois de septembre.

Côté graphique, technique et chartiste, les 11 460 points, mis sous surveillance, ont lâché, dans des conditions de volatilité et de volumes donnant du crédit au message baissier. Une rupture de ligne de cou chartiste est pleinement validée, donnant le signal à l'entrée dans une nouvelle base de travail, entre 10 560 et 11 460 points. Très rapidement les oscillations vont fondre au cœur de cette zone.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11460.00 points.

