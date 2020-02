Nasdaq Composite : Le curseur vers davantage de prudence

(BFM Bourse) - Ouverture attendue dans le rouge pour le Nasdaq Composite, qui devrait continuer d'évoluer dans des zones de cours stratosphériques toutefois - les 10 000 points ne sont plus très loin - au lendemain d'un jour férié, et chômé à Wall Street. L'avertissement d'Apple (warning), mettant directement en cause l'épidémie de coronavirus Covid-19 devrait faire tâche d'huile en encourageant les investisseurs, surtout sur le secteur technologique, à adopter une posture prudente à court terme.

L'emblématique fabricant d'iPhone a annoncé lundi soir que sa prévision de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre ne serait sans doute pas atteinte à cause de l'épidémie provoquée par un nouveau coronavirus apparu en Chine, pays crucial pour l'entreprise américaine. Au-delà des craintes sur une contraction momentanée de la consommation intérieure du marché chinois, c'est surtout la crainte d'un coup de frein puissant des capacités de production et d'approvisionnement en provenance de Chine, qui pose question, dans une économie globalisée, où les chaînes de valeurs sont intimement imbriquées.

A suivre au chapitre statistique ce mardi, l'indice NAHB du marché de l'immobilier résidentiel à 16h00. Dans l'immédiat, les investisseurs viennent de prendre connaissance de la très forte hausse de l'indice manufacturier de la Fed de New York (indice Empire State), à 12.9 points, au plus haut depuis mai 2019. L'agenda s'étoffera dès demain avec les indices des prix à la production, jeudi avec le Philly Fed, et vendredi avec les premières estimations mensuelles des PMI (enquêtes auprès des directeurs d'achats, à valeur de baromètre).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à savoir celui qu'il convient de présenter en premier: le marché poursuit le tracé d'un mouvement inertiel en balayant rapidement le moindre événement potentiellement négatif, sans qu'aucun mouvement de prise de profit majeur ne soit à l'ordre du jour. Les rares corrections, si l'on peut les appeler ainsi, qui émaillent le parcours récent de l'indice, sont très courtes et très peu amples.

La psychologie de marché de fond reste majoritairement acheteuse. Trend is your friend, selon le simple mais tellement précieux adage boursier: la tendance est l'alliée de l'investisseur ! Ce cadre de fond est inchangé, et il convient de le présenter en premier lieu.

Le seuil hautement psychologique des 10 000 points gagne désormais en crédibilité en tant que cible à court terme... D'autant que l'indice a mis fin dès mardi à une très courte consolidation, en traçant une bougie remarquable en long blanc (marubozu) doublée d'une structure en englobante haussière. Cette bougie se reconnait par son corps allongé (blanc, ou vert en l'occurrence, à savoir une hausse en cours de séance), et par l'absence (totale ou quasi totale) d'ombre haute ou basse. Elle caractérise une mobilisation continue du camp acheteur sur l'ensemble de la période représentée (la séance en l'occurrence).

A l'échelle de la seule séance à venir, une contraction d'ampleur mesurée, est attendue. Mais à terme, tout rapprochement avec la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) renforcera les tentations d'achats, compte-tenu du caractère cupide du comportement actuel du marché, dicté par la peur de manquer une occasion d'achat (Fear of Missing Out, ou FOMO).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 10000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime