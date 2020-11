Nasdaq Composite : La tech ne profite pas de l'actualité vaccinale

(BFM Bourse) - Hier, l'annonce, par Pfizer, d'un niveau d'efficacité très supérieur aux attentes pour son vaccin expérimental contre le coronavirus a rebattu les cartes pour les marchés financiers. Il s'agit précisément de l'annonce des résultats intermédiaires de la phase finale d'essais du vaccin expérimental de Pfizer et son partenaire BioNTech contre le nouveau coronavirus (SARS Cov2), responsable de la maladie de la Covid-19, dont les formes les plus sévères peuvent être fatales. Ces essais démontrent à ce stade une efficacité à 90%. Si les actions les plus cycliques, en particulier sur l'aérien et l'industrie, ont bénéficié à plein régime de cette annonce, la tech, au jeu des arbitrages, a eu (momentanément) moins d'attrait. D'où le grand écart hier entre le S&P 500 (+1,17%) et le Nasdaq Composite (-1,53%) lundi en clôture. Après avoir ouvert en gap sur les zéniths (records absolus), l'indice phare des valeurs technologique de la cote américaine a perdu du terrain tout au long de la séance.

Si cette actualité sur le front sanitaire a eu un effet brutalement catalysant sur la cote, Alexandre Baradez (IG France tempère). Les risques restent nombreux dans les semaines qui viennent : prise de fonction du nouveau président américain en janvier seulement, contestation de l’élection par Donald Trump, forte progression du nombre de cas de Covid-19 ces dernières semaines aux Etats-Unis pouvant nécessiter la mise en place de mesures sanitaire, confinements partiels, dans certains Etats avec un risque pour l’économie au quatrième trimestre.

Dans l'immédiat, les marchés respirent à mesure que se détend la situation politique aux Etats-Unis. César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet WM, éclaire: "La réaction positive des marchés actions aux élections américaines traduit en partie le soulagement de voir une campagne électorale traumatisante se terminer et, surtout, la probabilité d’avoir un Congrès divisé. Il y a fort à parier que cela engendrera une forme de blocage réglementaire qui empêchera grandement le nouveau gouvernement de revenir sur les allègements fiscaux mis en place par Donald Trump et de durcir les contraintes imposées aux entreprises."

A suivre les nouvelles offres d'emploi (JOLTS) aux Etats-Unis à 16h00. Pour rappel, le NFP vendredi contenait de bonnes surprises, notamment concernant le taux de chômage, qui fond à 6.9% de la population active, contre 7.7% attendu. Par ailleurs, les créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture sont chiffrées à 638 000 par le Département américain du Travail, battant très largement la cible.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre général de la configuration: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur. Du moins au regard de l'avancée initiale depuis le 24 mars.

A court terme: l'isolation par un jeu de gaps de 5 séances du 28 novembre au 03 novembre, suivie d'un extension et d'un gap commun non recouvert a ramené l'indice dans de bonnes dispositions à proximité des zéniths, qui ont d'ailleurs été touchés.

A très court terme: la structure en engobante baissière tracée hier invite à anticiper un reflux des cours jusqu'au coeur de la semaine.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12074.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime