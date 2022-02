Nasdaq Composite : La nervosité remonte d'un cran...

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, dont l"effet Bêta (d'amplification des variations) par rapport au S&P 500 est actuellement criant, a gagné 2,53% à 14 139 points hier, sur des rachats à bon compte à mesure que Moscou annonçait un retrait de ses troupes massées à la frontière ukrainienne se retiraient. L'OTAN, de son côté se refuse à parler de "désescalade" et demande des preuves d'un tel retrait. Si le dossier géopolitique brûlant va continuer de constituer un driver de marché important, pouvant notamment influer sur l'inflation, les opérateurs vont se tourner ce mercredi vers la consommation américaine, sacrosainte consommation qui constitue le principal moteur de la création de richesse nationale outre Atlantique. Le sujet est d'autant plus sensible que les dernières publications de l'Université du Michigan sur le moral du consommateur américain ont montré une vraie faiblesse sur ce plan. Le score à 61.7 pour ce mois, en données préliminaires, constitue un point bas depuis novembre 2011. C'est pour cette raison que les opérateurs ont hâte de connaître les chiffres "réels" de consommation. Or les ventes au détail pour le mois de janvier ont bondi de 3.8% en rythme mensuel, très largement au-delà des attentes...

L'indice Nasdaq Composite devrait toutefois débuter la séance dans le rouge avec le scénario désormais de plus en plus crédible d'une hausse de 50 pdb des taux fédéraux (Fed Funds) dès le mois prochain. "L’envolée de l’inflation augmente néanmoins le risque d’une hausse de 50 pdb des taux directeurs de la Réserve fédérale en mars, dans un contexte de pressions généralisées sur les prix", synthétise César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management.

"Les hausses temporaires des prix de l'énergie et les répercussions sur la chaîne d'approvisionnement mettent plus de temps que prévu à s'estomper", relève Bénédicte Kukla, Senior Investment Officer chez Indosuez Wealth Management. "Pour l'avenir, les tensions sur le marché de l'emploi dans certains secteurs exercent une pression à la hausse sur les salaires horaires moyens (en hausse de 5,7 % sur une base annuelle en janvier, soit le taux le plus élevé depuis 15 ans) et augmentent le risque d'une inflation durable."

A suivre le rapport fédéral industriel à 15h15 (volume de production et taux d'utilisation des capacités de production).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Arrêtons-nous un instant sur la combinaison de bougies validée jeudi 20/01, militant fermement pour une poursuite du reflux: une structure dite en trois cordeaux noirs. Les trois corbeaux noirs sont parfois appelés « corbeau à trois ailes », terme qui provient d'une expression japonaise disant que « les mauvaises nouvelles ont des ailes ». Cette combinaison laisse présager une baisse des cours s'ils font leur apparition sur des hauts niveaux de marché ou pendant une tendance haussière. Visuellement, les 3 corbeaux sont 3 chandeliers noirs, cumulant les 2 caractéristiques suivantes:

1) Les 3 chandeliers clôturent sur ou près de leurs plus bas.

2) Chaque ouverture doit être à l'intérieur du corps de la bougie précédente.

La structure est donc pleinement validée et les volumes épais et constants sur les trois bougies viennent en surligner le sens, dans un marché inquiet sur la hausse des rendements de obligations d'État à long terme.

Au final sur l'ensemble de la semaine 03, et sur des volumes cumulés nourris, l'indice aura par quatre fois clôturé sur ses points bas de séance. En données hebdomadaires, c'est la troisième fois qu'il clôture sur (ou quasiment sur) ses points bas hebdomadaires. La droite oblique symbolisant le trend de fond a été rompue, et après pullback le 12 janvier, l'indice est reparti à la baisse le 13, les investisseurs se mobilisant tout au long de la séance. Depuis l'indice est quasiment de retour sur des niveaux où il avait tracé un W sur l'oblique en mai dernier. La rupture de ces niveaux serait problématique.

Dans l'immédiat, la bougie en pendu tracée mercredi 02/02 sur confirmation de la divergence cours / volumes, suivie immédiatement d'un gap baissier, invite à la plus grande prudence. Une congestion est attendue entre les 13 330 points et les 14 445 points, soit une bande large où peut s'exprimer la nervosité des opérateurs. En cas de sortie par le bas, surtout dans des volumes épais, la situation technique devient problématique. La semaine 07 est à ce titre à très fort enjeu technique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14445.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime