Nasdaq Composite : La Fed ne sonne pas la fin de la récréation, mais envoie des signaux

(BFM Bourse) - La sensibilité des valeurs dites de "croissance" au calendrier estimé de normalisation de la politique monétaire américaine est très fortes. Les poids lourds de la tech' ont initié un reflux correctif hier dans la foulée de la publication des Minutes de la Fed, l'institution monétaire dirigée par J. Powell préparant clairement le terrain à une normalisation progressive de la politique monétaire. Pas dans l'immédiat sur les taux directement, mais par une réduction progressive du programme d'achats d'actifs (tapering) dans les prochains mois, sous réserve d'atteinte et de maintien des cibles sur les fronts de l'emploi et de l'inflation. Sur ce dernier point notamment, le compte-rendu de la dernière réunion FOMC est clair: "l'inflation des prix à la consommation (indice PCE) devrait être bien supérieure à la barre des 2 % à la fin de l'année", peut on lire dans le document.

Côté emploi, les bons signaux s'enchaînent et justement, les toutes dernières publications des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage viennent corroborer cette bonne santé, avec moins de 350 000 nouvelles inscriptions, battant la cible.

L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, a perdu 0,89% hier pour une clôture à 14 525 points.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend de fond reste naturellement haussier sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine. Cependant, à très court terme, des signaux de divergence entre cours et volumes d'une part, et cours et indice de force relative d'autre part, laissent augurer l'entrée dans une phase de respiration, pouvant prendre la forme d'une courte correction en direction d'une moyenne mobile à 100 jours (en orange) toujours aussi bien orientée. Avis négatif proposé à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 15000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime