Nasdaq Composite : L'ère Biden s'ouvrirait elle par la découverte d'un vaccin ?

(BFM Bourse) - Par nature même de sa composition, le Nasdaq Composite ne devrait pas flamber aussi fort que le Dow Jones ou le S&P500, bien plus fournis en cycliques et globalement en valeurs ayant souffert en mars au pire de la crise-Covid. L’indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine devrait toutefois aborder la présente semaine dans de bonnes dispositions avec l’appui de l’annonce, par Pfizer, d'un niveau d'efficacité très supérieur aux attentes pour son vaccin expérimental contre le coronavirus. Il s’agit précisément de l'annonce des résultats intermédiaires de la phase finale d'essais du vaccin expérimental de Pfizer et son partenaire BioNTech contre le nouveau coronavirus (SARS Cov2), responsable de la maladie de la Covid-19, dont les formes les plus sévères peuvent être fatales. Ces essais démontrent une efficacité à 90%.

Une annonce qui doit, dans son timing, faire enrager Donald Trump. Quoiqu’il en soit, les marchés s’accommodent très facilement de la nouvelle donne politique aux Etats-Unis. Après les annonces concordantes ce weekend des médias CNN, AP et NYT, nous pouvons employer le mode indicatif: Joe Biden deviendra le 46ème Président des Etats-Unis, à l'issue du vote, mi-décembre des grands électeurs, et prendra ses fonction en janvier 2021, privant Donald Trump d'un second mandat. Concernant le pouvoir législatif, la Chambre des Représentants resterait aux mains des Démocrates et le Sénat à celles des Républicains.... sous réserve d'un résultat d'une élection partielle en Géorgie en janvier. C'est d'ailleurs le prochain enjeu majeur de Biden. Enjeu dont les marchés sous-estiment pour l'instant l'importance.

Dans tous les cas, "la victoire du candidat démocrate a finalement été vue d'un bon côté car cela pourrait normaliser les relations internationales des Etats-Unis. Par ailleurs les observateurs s'attendent à une politique plus stable de la part du Président démocrate après les changements de position réguliers de la part de Donald Trump.", note en particulier Vincent Boy, analyste de marché IG France.

Au chapitre statistique, le principal rendez-vous vendredi était le rapport NFP (Non Farm Payroll) sur l'emploi américain pour le mois d'octobre. La surprise est bonne, et de taille, notamment concernant le taux de chômage, qui fond à 6.9% de la population active, contre 7.7% attendu. Par ailleurs, les créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture sont chiffrées à 638 000 par le Département américain du Travail, battant très largement la cible.

A suivre côté valeurs, naturellement, BionTech (BNTX), le groupe de biotechnologie allemand coté au Nasdaq.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre général de la configuration: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur. Du moins au regard de l'avancée initiale depuis le 24 mars.

A court terme: l'isolation par un jeu de gaps de 5 séances du 28 novembre au 03 novembre, suivie d'un extension et d'un gap commun non recouvert a ramené l'indice dans de bonnes dispositions à proximité des zéniths, qui pourraient être approchés davantage dès l'ouverture ce lundi (12 074 points).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10911.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime