Nasdaq Composite : Hypersensibilité de l'indice à la question monétaire

(BFM Bourse) - Hypersensible par nature à la question monétaire, et alors que les taux longs frémissent à l'approche d'un nouveau verdict de la Fed, le Nasdaq Composite, en biais baissier de court terme marqué, reste très volatil. Après une séance de grande amplitude entre les points bas et les points hauts lundi, il a perdu 2,28% mardi à 13 539 points. Rendez-vous donc à 20h00 (Heure de Paris) pour la décision de politique monétaire proprement dite et à 20h30 pour une conférence de presse à haut risque...

"La Fed devra ainsi clarifier sa position sur sa volonté, affichée lors des dernières minutes du FOMC de décembre, de réduire la taille son bilan. Elle devra également essayer de donner de la visibilité aux investisseurs sur son calendrier de hausse des taux, ces derniers anticipant désormais 4, voire 5 hausses, des taux directeurs pour cette année avec, pour les plus pessimistes, une première hausse de 0.5% (soit 2 hausses de taux d'un coup) dès le mois de mars", éclaire Thomas GIUDICI, Co-responsable de la gestion obligataire chez AURIS Gestion.

Côté microéconomique, après Netflix qui a essuyé douloureusement les plâtres la semaine passé, ce sont au tour de Microsoft et de Texas Instruments de passer l'examen des trimestriels (publiés hier après-Bourse). Le premier a battu les attentes, porté par sa division cloud, et le second a publié une nette croissance de son bénéfice net au titre du T4. Tesla suivra avec Intel mercredi soir et Apple jeudi, entre autres poids lourds représentatifs, pour une semaine à haut risque...

Au chapitre statistique mardi, l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) s'est contracté moins fortement qu'anticipé, dépassant même légèrement sa cible, à 113.8 points. "La confiance des consommateurs s'est modérée en janvier, après des gains au cours des trois derniers mois de 2021", a déclaré Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques au Conference Board. "La composante concernant la situation actuelle s'est améliorée, suggérant que l'économie est entrée dans la nouvelle année sur des bases solides. Cependant, les attentes concernant les perspectives de croissance à court terme se sont affaiblies, indiquant une modération probable de la croissance au cours du premier trimestre de 2022. Néanmoins, les proportions respectives de consommateurs prévoyant d'acheter des maisons, des automobiles et des gros appareils électroménagers au cours des six prochains mois ont toutes augmenté."

Les Treasuries 10 peu avant l'ouverture de Wall Street refluaient très légèrement sous les 1,78.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Arrêtons-nous un instant sur la combinaison de bougies validée jeudi, militant fermement pour une poursuite du reflux: une structure dite en trois cordeaux noirs. Les trois corbeaux noirs sont parfois appelés « corbeau à trois ailes », terme qui provient d'une expression japonaise disant que « les mauvaises nouvelles ont des ailes ». Cette combinaison laisse présager une baisse des cours s'ils font leur apparition sur des hauts niveaux de marché ou pendant une tendance haussière. Visuellement, les 3 corbeaux sont 3 chandeliers noirs, cumulant les 2 caractéristiques suivantes:

1) Les 3 chandeliers clôturent sur ou près de leurs plus bas. 2) Chaque ouverture doit être à l'intérieur du corps de la bougie précédente.

La structure est donc pleinement validée et les volumes épais et constants sur les trois bougies viennent en surligner le sens, dans un marché inquiets sur la hausse des rendements de obligations d'État à long terme.

Au final sur l'ensemble de la semaine passée, et sur des volumes cumulés nourris, l'indice aura par quatre fois clôturé sur ses points bas de séance. En données hebdomadaires, c'est la troisième fois qu'il clôture sur (ou quasiment sur) ses points bas hebdomadaires.

La droite oblique symbolisant le trend de fond a été rompue, et après pullback le 12 janvier, l'indice est reparti à la baisse le 13, les investisseurs se mobilisant tout au long de la séance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13950.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13330.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime