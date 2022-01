Texas Instruments : Hausse de 26% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Texas Instruments a publié mardi soir un bénéfice net en croissance de 27% à 2,14 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2021, soit 2,27 dollars par action (+26%), ainsi qu'un profit opérationnel en hausse de 38% à 2,5 milliards.



Le groupe d'électronique basé à Dallas a vu ses revenus, soutenus par la demande industrielle et automobile, augmenter de 19% à 4,83 milliards de dollars, avec des progressions de 20% en puces analogiques et de 6% en puces à traitement intégré.



En termes de perspectives pour le trimestre en cours, Texas Instruments a indiqué anticiper un BPA compris entre 2,01 et 2,29 dollars, ainsi qu'un chiffre d'affaires dans une fourchette-cible allant de 4,50 à 4,90 milliards de dollars.



