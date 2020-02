Nasdaq Composite : Dicté par la peur de manquer une occasion d'achat...

(BFM Bourse) - Rassuré par l'attitude de la Banque de Chine, les marchés américains n'auront consolidé que de façon très ponctuelle et mesurée. Le Nasdaq Composite s'est même permis le luxe de clôturer in extremis et symboliquement dans le vert hier (+0,02% à 9 732 points), au lendemain d'un jour férié et chômé à Wall Street.

La Banque Centrale chinoise a envoyé des messages accommodants rassurants. Elle a de nouveau réduit lundi le coût de financement des banques commerciales pour soutenir une économie paralysée depuis plus d'un mois par l'épidémie du nouveau coronavirus. L'institution monétaire a ainsi proposé lundi 200 milliards de yuans (26,4 milliards d'euros) aux banques sous forme de facilités de prêts à moyen terme (MLF) d'un an, et ce à des conditions améliorées, avec un taux d'intérêt abaissé à 3,15%, au plus bas depuis 2017, contre 3,25% précédemment. L'Institution monétaire a par ailleurs été rassurante sur les fondamentaux de l'économie chinoise dans son rapport trimestriel.

Les messages rassurants ont un effet tel - ou alors l'épidémie n'a aucun effet sur un camp acheteur obsédé ! - que même le warning d'Apple n'a à la fois que très peu pesé sur le cours de la firme emblématique (-1,83% à 319 euros), et n'a pas fait d'effet tâche d'huile sur l'ensemble du secteur de la "tech".

La macroéconomie continue par ailleurs d'envoyer des messages positifs: les investisseurs ont pris connaissance hier de la très forte hausse de l'indice manufacturier de la Fed de New York (indice Empire State), à 12.9 points, au plus haut depuis mai 2019. Et l'indice des prix à la production (hors alimentation et énergie), indicateur avancé de l'inflation, est ressortie en légère "surchauffe", à +0.5% en janvier contre 0.2% attendu.

Même son de cloche positif du côté des mises en chantier de logements. A suivre à 20h00 les traditionnelles "Minutes", compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. .

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à savoir celui qu'il convient de présenter en premier: le marché poursuit le tracé d'un mouvement inertiel en balayant rapidement le moindre événement potentiellement négatif, sans qu'aucun mouvement de prise de profit majeur ne soit à l'ordre du jour. Les rares corrections, si l'on peut les appeler ainsi, qui émaillent le parcours récent de l'indice, sont très courtes et très peu amples.

La psychologie de marché de fond reste majoritairement acheteuse. Trend is your friend, selon le simple mais tellement précieux adage boursier: la tendance est l'alliée de l'investisseur ! Ce cadre de fond est inchangé, et il convient de le présenter en premier lieu.

Le seuil hautement psychologique des 10 000 points gagne désormais en crédibilité en tant que cible à court terme... D'autant que l'indice a mis fin dès mardi à une très courte consolidation, en traçant une bougie remarquable en long blanc (marubozu) doublée d'une structure en englobante haussière. Cette bougie se reconnait par son corps allongé (blanc, ou vert en l'occurrence, à savoir une hausse en cours de séance), et par l'absence (totale ou quasi totale) d'ombre haute ou basse. Elle caractérise une mobilisation continue du camp acheteur sur l'ensemble de la période représentée (la séance en l'occurrence).

La contraction anticipée hier ne s'est pas produite, et les quelques pertes ont été précisément effacées en cours de séance, pour une clôture symboliquement dans le vert. Le caractère cupide du comportement actuel du marché, dicté par la peur de manquer une occasion d'achat (Fear of Missing Out, ou FOMO), est puissant, unidirectionnel et sans nuance.

Avis positif ce mercredi.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 9451.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime