Nasdaq Composite : Confirmation des signaux inflationnistes

(BFM Bourse) - Déséquilibre offre / demande sur un marché de l'emploi en tension, palier de progression brutal dans les prix à la consommation, prix à la production en hausse, tensions sur les matières premières et les chaînes d'approvisionnement... Les signaux d'échauffement précoce d'une économie américaine en pleine reprise "post Covid" se multiplient.

La hausse des cours des produits de base, les goulots d'étranglement des chaînes d'approvisionnement et les difficultés de recrutement font craindre à certains une hausse des prix qui conduise la Réserve fédérale à relever son objectif de taux d'intérêt plus tôt qu'escompté, ce qui pourrait peser sur les actions et autres actifs ayant jusqu'ici bénéficié de coûts d'emprunt proches de zéro. Malgré les assurances répétées de la part des responsables de l'institution qu'il convenait de maintenir des taux bas pour être sûr de soutenir suffisamment l'économie...

Premières victimes de ce retour de l'aversion au risque, les valeurs des poids lourds technologiques qui ont le plus grimpé ces derniers mois, GAFA (ou FANGAM, c'est selon), en première ligne des tentations de prises de profits. L'indice Nasdaq Composite a perdu hier 2,67% à 13 031 points, sous l'effet de la publication d'une forte hausse des prix à la consommation en avril.

L'indice des prix à la consommation a bondi de 0.8% en rythme mensuel pour le mois d'avril et de 0.9% corrigés des éléments volatils, selon le Bureau of Labor Statistics. Sur un an, l'indice a augmenté de 4,2% pour les 12 mois se terminant en avril, une augmentation de 2,6% pour la période se terminant en mars. De même, l'indice hors alimentation et énergie a progressé de 3,0% au cours des 12 derniers mois, une augmentation plus importante que l'augmentation de 1,6% sur la période de 12 mois se terminant en mars.

Ce jeudi, les opérateurs ont pris connaissance de l'indice des prix à la production, qui, hors alimentation et énergie (élément volatils) ont progressé de 0,7% en rythme mensuel en avril, loin de la cible (+0.4%). Un nouveau signal d'échauffement de l'économie qui plaide pour un changement de ton de la Fed, qui réunira le mois prochain son Comité de politique monétaire (FOMC). Une réunion clef à fort enjeu pour les marchés actions pour les mois à venir.

Côté emploi, le Département américain du Travail vient de publier les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine 18, à 473 000 nouvelles inscriptions, au plus bas depuis le début de la crise Covid.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'alerte sur bougie en marubozu noir lundi est nette. Bien qu'elle ne remette pas en cause à ce stade la tendance de fond haussière (le trend), cette alerte sonne le début d'une vague de dégagements sous forme d'épisodes baissiers entrecoupés de réactions techniques, sous la moyenne mobile à 100 jours (en orange), courbe de tendance de fond qui est désormais rompue. Un pullback (court rejet graphique) n'est pas exclue à l'échelle de la séance à venir, pour laquelle un avis légèrement positif est émis.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13000.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime