Nasdaq Composite : Cible verrouillée à 11 000 points

(BFM Bourse) - Si les semi-conducteurs ne se sont pas laissés galvaniser mardi par un important mouvement de consolidation sur le secteur, les GAFA ont fait preuve de résilience mardi, contre la tendance. La séance de ce mercredi devrait débuter sur une note compliquée, à la vue de la dynamique des "futures" sur indice à l'approche de l'ouverture.

L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, est parvenu à grappiller mardi 0,64% à 11 431 points, là où le S&P 500 (-0,30% à 3 390 points) souffrait avec le secteur bancaire. Alphabet a gagné 0,92% à 1 598,88$, Apple 1,35% à 116,60$, Facebook 2,23% à 283,29$, et Amazon 2,47% à 3 286,33$. La semaine sera très riche sur le plan microéconomique, avec une batterie de publications de copies trimestrielles qui donneront le ton, avec en particulier Amazon, Alphabet, Facebook, et Starbucks jeudi. Rien que ça...

L'approche de l'élection présidentielle américaine, l'inconnue quant à la découverte et la production d'un vaccin contre le Covid-19, le regard anxieux tourné vers une Europe qui renforce ses mesures de restriction alourdissent l'ambiance.

Sur la question politique, quelque peu passée au second plan à mesure que l'écart dans les sondages s'accroit, César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management commente: "Le dernier débat pour la présidentielle américaine n’a pas permis d’inverser la trajectoire des sondages. En l’état actuel des choses, nous tablons sur une victoire de Joe Biden. Cela pourrait ouvrir la voie à un plan de relance encore plus massif que celui dont il est actuellement question, notamment si les Démocrates remportent le Congrès."

Au chapitre macroéconomique, deux repères à retenir hier: les commandes de biens durables en septembre aux Etats-Unis ont largement dépassé les attentes, à +1.9% en rythme mensuelle pour l'assiette de biens la plus large. En revanche, l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board), tout en préservant la barre symbolique des 100 points, a déçu en manquant la cible. Ce mardi avant l'ouverture, deux chiffres au-delà des attentes à signaler: la balance commerciale des biens pour le mois de septembre, qui a vu son déficit mensuel se réduire, et les stocks des grossistes en données préliminaires pour le mois de septembre, dont la contraction, en tant qu'indicateur avancé, a agréablement surpris. A suivre les stocks de brut à 15h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'enchaînement des quatre dojis, avec positionnement de leur corps par définition très minces en partie basse du corps de la bougie rouge du 19 octobre est peu avenant à très court terme. La plus grande prudence est de mise. Tout passage en clôture sous la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) viendrait accélérer la formation d'une nouvelle phase de correction. Quant à la configuration de fond, il reste inchangé: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur. Du moins au regard de l'avancée initiale depuis le 24 mars.

Avis négatif proposé dans l'immédiat, avec verrouillage d'une cible à 11 000 points, au coeur du gap traversant de la fin du mois de septembre.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12074.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

