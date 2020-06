Nasdaq Composite : Attente sereine du FOMC, à proximité immédiate des... 10 000 points !

(BFM Bourse) - Quelle crise du Covid ? Il y a eu une crise du Covid ? La question est en droit d'être posée: l'indice Nasdaq Composite, en un peu plus de deux mois, est parvenu non seulement à retracer les pertes de la purge du mois de mars, mais s'est même offert le luxe d'inscrire de nouveaux sommets historiques (9 9353 points en données de clôture). Symboliquement, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a même subrepticement dépassé en cours de séance la barre des 10 000 points. A croire que les nouvelles technologies sont la réponse et l'opportunité boursière la plus séduisante pour affronter les risques (sanitaires aujourd'hui, climatiques demain)...

Les regards des opérateurs sont désormais pleinement tournés vers la Fed. Pour ce FOMC, le marché s'attend à une confirmation d'un soutien monétaire sans faille, mais sans surprise de taille. Verdict ce soir 20h00, pour la décision et les prévisions économiques, et 20h30 pour la conférence de presse.

Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income d'AllianzGI, s'avance: "Nous n'attendons pas d'annonces de mesures additionnelles de la part de la Fed au cours d'une réunion qui devrait être essentiellement un exercice de communication. Il sera particulièrement intéressant d'écouter les prévisions économiques des membres du Comité monétaire, ainsi que ses anticipations d'inflation et des taux d'intérêt Fed Funds (dots) jusqu'en 2022. Jerome Powell devrait également se livrer à un exercice d'équilibriste, soulignant l'ampleur de l'action de la Fed, tout en réitérant qu'elle conserve des marges de manœuvre dans un environnement encore incertain, notamment au niveau sanitaire. La confirmation par la Fed de sa volonté d'accompagner à tout prix la reprise de l'économie va conforter les investisseurs dans leur appétit pour le risque, notamment sur le crédit High Yield".

Alexandre Baradez, Responsable de l'analyse marchés pour IG France, abonde: "Pourquoi mettre en place de nouveaux instruments de politique monétaire alors que le SP500 évolue à moins de 6% de son sommet historique et que le Nasdaq vient de marquer un nouveau record ? Jerome Powell mettra sûrement à nouveau la pression sur le Congrès pour le vote de nouvelles mesures de soutien mais sans forcément annoncer grand-chose de nouveau du côté de la Fed, qui devrait également mettre à jours ses prévisions économiques, ce qu'elle n'avait pas pu faire en mars."

En attendant cette conférence de presse, les opérateurs de marché viennent de prendre connaissance, d'une baisse surprise des prix à la consommation, sous le consensus, et ce quel que soit le panier de produits retenu. En particulier, l'indice des prix à la consommation, hors alimentation et énergie (éléments jugés volatils) ont baissé en mai de 0.1%, alors qu'une stabilisation était attendu après un mois d'avril marqué par une baisse révisée à -0.4%.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, sur des niveaux historiquement hauts, et à l'approche du seuil hautement symbolique, car psychologique des 10 000 points, a non seulement retracé 100% de pertes de la crise boursière aiguë de mars, mais est parvenu à dépasser les points hauts du 19 février. Un potentiel correctif existe, dans un premier temps défini par la marge entre les cours et la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), support dynamique précis depuis le 06 avril et la validation d'un îlot de renversement (reversal island). Le cas échéant, le test sera riche d'enseignement.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 10000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 9000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

