Nasdaq Composite : Agglutoiné sur les 13 000 points

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite est parvenu symboliquement à clôturer la séance de jeudi dans le vert (+0,21% à 12 965 points), dans un niveau de participation toutefois mince, au creux du mois d'août, et entre deux rendez-vous monétaires importants (Minutes et symposium de Jackson Hole). Sur ce dernier point, l'occasion sera belle, notamment vendredi avec le discours de J. Powell, d'affiner les estimations de hausse des Fed Funds, de 50 ou 75 pdb. Le scénario à 50 permettrait d'adoucir la pente du processus de durcissement monétaire, et donc de soutenir la cote des valeurs de croissance, famille dont l'indice qui nous intéresse ici est richement représentée. Cette question de la brutalité du rythme de remontée est essentielle.

James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, a notamment indiqué jeudi au Wall Street Journal être favorable à un relèvement des taux de 75 points de base en septembre. Neel Kashakari, qui préside la Federal Reserve Bank of Minneapolis, pas connu spécialement pour son caractère faucon, a même appuyé le scénario d'une portée des taux directeurs à 4% cette année et d'une poursuite en 2023 en direction des 4,5%.

Les investisseurs sont par ailleurs dans l'analyse des enjeux de la nouvelle loi Climat signé par Joe Biden, et qui passe les dernières étapes de son parcours législatif. Il s'agit de "la législation fédérale sur l'action climatique la plus importante de l'histoire des États-Unis", au sens de Jennifer Boscardin-Ching, Client Portfolio Manager chez Pictet Asset Management, qui détaille un paquet de "369 milliards de dollars aux programmes dédiés à l'énergie et au climat au cours des dix prochaines années."

"L'extension des crédits d'impôt pour les énergies renouvelables continuera à soutenir la croissance à grande échelle du secteur des énergies renouvelables aux États-Unis, encourageant l'accélération de la transition vers les énergies renouvelables" tandis que "les grands émetteurs de gaz à effet de serre seront pénalisés par une redevance sur les émissions excessives de méthane des installations pétrolières et gazières qui dépassent un certain seuil. Cela permettra d'accroître la compétitivité de l'industrie des énergies renouvelables par rapport aux combustibles fossiles."

Des dossiers actifs dans le secteur des énergies renouvelables, que l'on retrouve au sein du Composite, ont tiré leur épingle du jeu ces dernières semaines, à l'image de Plug Power, SunRun, Beam Global, First Solar, ou encore Canadian Solar.

La Fed réunit son Comité de politique monétaire les 20 et 21 septembre prochains.

Aucun repère tranchant ne figure à l'agenda statistique ce vendredi.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

A ce stade de la hausse des cours, depuis le 17 juin, une phase de respiration est envisagée jusque contre la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont le croisement avec sa consœur à 50 jours (en orange), dans un angle important, a libéré un potentiel haussier de court terme. Dans l'immédiat, le doji tracé mardi 16 invite à lever momentanément le pied. Avis neutre proposé dans l'immédiat sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13020.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 12140.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

