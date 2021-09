NASDA T 17150S OPEN BNP : Trois corbeaux noirs

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com entrevoit un potentiel baissier sur l'indice NASDAQ100 qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adapté (7WNDB).

Ce produit dérivé réactif, émis par BNPPARIBAS, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La tendance de fond (le trend) de l'indice Nasdaq 100 est pleinement haussier et il n'est pas question ici de le mettre en doute ici. Un regain de prudence sur le travail des valeurs de croissance aux États-Unis est toutefois palpable à court terme, et l'indice, sous-jacent de notre produit dérivé, le montre. Les bougies récentes, nous apportent deux enseignements: le premier, grâce au marubozu noir de la bougie du 10 septembre est doublée d'une englobante baissière. Et les trois dernières bougies forment une combinaison remarquable en trois corbeaux noirs, témoignant d'un accroissement de la pression vendeuse.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par BNPPARIBAS et de code mnemonique 7WNDB, sur NASDAQ 100, à 14.650 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 14771.000 points ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 15711.000 points.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 17150 points (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.