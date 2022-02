Namr : La première publication annuelle de namR depuis son IPO peine à convaincre

(BFM Bourse) - Bien que le producteur de données géolocalisées a vu son chiffre d'affaires se replier l'an dernier en raison de la fin programmée d'un projet mené pour la région Hauts-de-France, la direction confirme l'ambition de générer 9 millions d'euros de revenus à l'horizon 2023.

Après ses six premiers mois de cotation sur Euronext Growth, la jeune société namR, spécialisée dans la "data intelligence" des bâtiments, avait donné rendez-vous ce mercredi aux investisseurs pour la publication de son chiffre d'affaires 2021. En attendant la conférence que la société a pris l'initiative d'organiser à 18h00 via le web (inscription en suivant ce lien), la réponse du marché est plus que mitigée, puisque le titre reculait de plus de 3% en matinée.

Au cours de l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires de namR s'est limité à 1,559 million d'euros, en repli de 57%, a fait savoir la société. La baisse de l'activité s’explique principalement par l'achèvement du programme tRees, un projet commandé par les Hauts-de-France afin de cibler les meilleurs candidats à la rénovation énergétique parmi les 6460 établissements scolaires de la région - ce qui se traduit par une chute de 84% de la contribution du pôle "projets publics" par rapport à 2020, à 0,543 million d'euros.

Hors clients publics et collectivités, l'activité a au contraire progressé, dépassant le million d'euros (0,274 million en 2020), une illustration selon namR des résultats de la conquête commerciale auprès de nombreux nouveaux clients en phase d’expérimentation.

La progression du nombre de clients donne une autre illustration de cette dynamique. Alors que namR avait fixé comme objectif d'arriver à 20 clients en 2021 sur l’ensemble de ses segments stratégiques, "Know Your Building", "Know Your Risk" et "Know Your Context", la firme en comptait en fait 25 au 31 décembre.

Parmi ceux-ci, un nouveau succès de la solution "Smart Home Pricing" (développée avec le groupe d'actuariat Addactis au sein du segment Know Your Risk) avec un premier contrat de quatre ans signé avec Thélèm assurances, une première référence du segment Know Your Context dans le domaine de la sécurité avec GPIS (Groupement Parisien Interbailleurs Sociaux) pour participer à la sécurisation de près de 150.000 logements à Paris, ou encore pour le segment Know Your Building, avec la métropole de Troyes qui devient la première ville à utiliser namR pour un meilleur pilotage de son action publique à l’échelle du territoire.

Au-delà des avancées commerciales, l’année 2021 a été marquée par la poursuite du développement en termes d’enrichissement de l'offre technologique, d’extension du réseau de partenaires et de renforcement des équipes technico-commerciales.

"En tenant compte des développements attendus sur les clients d’ores et déjà signés au sortir de la phase d’expérimentation, et du portefeuille de projets actuellement en discussion, l’activité de namR est en ligne avec la feuille de route stratégique annoncée au moment de son introduction en Bourse". En d'autres termes, namR confirme "avec confiance" son objectif de chiffre d’affaires de 9 millions d'euros à l’horizon 2023.

Si la société ne communique pas d'objectif intérimaire, l'analyste d'Euroland Louis-Marie de Sade mise sur 3,5 millions d'euros pour 2022, en phase avec la montée en puissance actuelle qui devrait voir plusieurs clients passer de la phase d'expérimentation à l'industrialisation (source de contrats pluriannuels et de récurrence des revenus) comme Thélèm vient de le faire tandis que de nouveaux grands comptes devraient s'intéresser à la solution. "Enfin, nous pouvons imaginer qu’à mesure que le marché s’acculture [sic] à ces solutions innovantes et que les clients s’engagent sur des contrats récurrents, le cycle de décision se réduise progressivement vers une industrialisation plus rapide des nouveaux clients", note l'analyste au prix d'un léger contresens.

"Suite à cette publication, nous sommes confortés dans la capacité de namR à accélérer sa conquête clients", conclut Euroland, qui relève d'un cran son conseil en passant d'accumuler à achat, en vue d'un objectif maintenu à 10,50 euros. Un avis qui contribue à réduire le repli du titre, qui ne cédait plus que 1,08% vers 14h30 à 6,40 euros.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse