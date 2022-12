Munic : Le spécialiste des données des véhicules Munic choisi pour assister à distance les automobilistes allemands

(BFM Bourse) - Le spécialiste de l'exploitation des données produites par les véhicules automobiles vient d'être choisi par l'ADAC pour offrir un service d'assistance à distance destiné aux automobilistes allemands.

Avec l'avènement de l'électronique dans les véhicules, l'expertise de Munic est de plus en plus recherchée. Créée en 2002, cette société basée à Villejuif est née sur l'intime conviction de ses fondateurs - tous trois ingénieurs dans l'industrie automobile - que les véhicules automobiles allaient générer une véritable mine de données, jusqu'alors inaccessibles et inexploitées.

"Un véhicule moderne génère plus de 4Go (gigaoctets) de données par jour et le logiciel embarqué dans le véhicule contient 10 fois plus de lignes de codes que dans un avion de ligne récent", est-il indiqué sur le site institutionnel de Munic.

Selon ses fondateurs, ces précieuses données représenteront un enjeu majeur de conquête ou de fidélisation clients pour de nombreux acteurs. Parmi eux, Munic a identifié les constructeurs automobiles, loueurs et plateformes d'autopartage, équipementiers, gestionnaires de flottes, assureurs, réseaux de concessions ou d'entretien.

Cette fois-ci, la technologie proposée par Munic a été choisie par l'ADAC, pour offrir un service d'assistance à distance destiné aux automobilistes allemands, en association avec Hella Gutmann Solutions. L'ADAC est la plus grande association automobile d'Europe et le leader de l'assistance routière en Allemagne avec 21 millions de membres. Elle a lancé un service baptisé "Smart Connect", combinant télématique et télédiagnostic complet basé sur les technologies de Munic et de Hella Gutmann Solutions.

L'équipe de dépannage routier d'ADAC utilisait depuis plus d'une vingtaine d'années, l'expertise d'Hella Gutmann en matière de diagnostic. Or, la valise de diagnostic devait être physiquement connectée au véhicule, par un professionnel. Pour offrir un accompagnement optimal à ses membres, l'ADAC a, donc, déployé le service "Smart Connect", permettant de se connecter à distance et mener ainsi un diagnostic approfondi d'un véhicule.

L'association allemande a au préalable initié une phase de tests durant l'été 2022 en tant que programme pilote pour 10.000 utilisateurs. Munic précise que le projet "Smart Connect" d'ADAC est alimenté par Ekko, sa plateforme d'accès à distance aux données véhicules, moyennant un abonnement et les Dongles OBD Edge Computing.

Des boîtiers intelligents

Les Dongles sont des boîtiers intelligents développés par Munic qui sont directement connectés sur la prise OBD ("On-Board-Diagnostic"). Cette prise universelle est obligatoire dans tous les véhicules depuis le début des années 2000 en Europe pour les voitures essence et diesel. Cette obligation de disposer de cette prise universelle OBD est progressivement étendue aux autres véhicules par la suite.

Ces boîtiers intelligents développés par Munic sont aujourd'hui en mesure de collecter, filtrer et analyser, en plus des données télématiques de base (géolocalisation GPS, accéléromètre, kilométrage estimé à partir du GPS) une quantité importantes d'informations issues du véhicule (niveau précis de carburant dans le réservoir, usure des pneus, état de la batterie ou des plaquettes de freins, analyse des codes de défaut, position des pédales, ceintures, volant, etc.).

Les applications des solutions Munic sont nombreuses. Parmi elles on peut citer la maintenance prédictive de l'usure des pneus testée par Michelin, l'offre d'assurance "Pay as you drive" de Metromile qui est en fonction du kilométrage exact parcouru par le conducteur ou bien l'estimation du niveau carburant avec une marge d'erreur inférieure à 0,5 litre pour gérer la flotte de véhicules du loueur Avis.

Munic revendique 270 références clients, dont la plupart ne sont cependant pas divulguées, pour un parc de véhicules connectés et actifs compris "entre 1,5 et 2 millions". Le fondateur et PDG du groupe, Aaron Solomon, explique que si ce parc reste pour l'heure limité, c'est parce que "les assureurs ont abandonné l'assurance connectée, car entre le boîtier, le serveur de stockage adapté au RGPD, l'application mobile pour l'assuré et le SAV, les coûts étaient trop élevés, de l'ordre de 100 à 200 euros sur trois ans".

Pour développer son offre, Munic a sollicité la Bourse en 2020 pour financer le développement d'Ekko, une offre qui fonctionne par abonnement auprès de concessionnaires ou autres acteurs automobiles. Avec la montée en puissance de cette offre, Munic a l'ambition d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2023. Munic n'abandonne pas complètement son ancien modèle pour autant puisque les boîtiers doivent continuer à représenter 75% des revenus à cet horizon, contre 25% pour Ekko, la nouvelle offre centrée sur les données qui sera d'abord testée en France, en Allemagne et dans le Benelux.

Avec la nouvelle du jour, l'action Munic progresse de 6,56% à 3,41 euros, vers 14h45, ce qui porte à 25 % ses gains annuels. Le titre accuse néanmoins un repli de 55% depuis son entrée en Bourse à 7,95 euros en février 2020.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse