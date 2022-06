Moulinvest : Résultat net multiplié par 2,5 au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Moulinvest publie au titre du premier semestre de son exercice 2021-22 un résultat net multiplié par 2,5, à 10,5 millions d'euros, et un taux de marge opérationnelle de 26,4% du chiffre d'affaires (contre 15% un auparavant).



Le chiffre d'affaires du groupe spécialisé dans l'éco-construction, le bois énergie et l'imprégnation du bois a augmenté de 34,7% à 57 millions d'euros, grâce principalement à l'activité bois construction (+60,3%) qui a profité d'une forte hausse des prix de vente.



Moulinvest se déclare 'confiant dans l'atteinte de ses objectifs financiers pour l'exercice en cours, même si l'évolution des prix des matières premières, des consommables et des énergies demeure un point de vigilance auquel le groupe restera attentif'.



