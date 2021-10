Moderna : 56M de vaccins Covid supplémentaires pour Covax

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui que Gavi, l'Alliance pour le vaccin, avait exercé une option d'achat de 56.6 millions de doses supplémentaires de son vaccin Covid, à fournir au 2e trimestre 2022, en plus des 60 millions de doses de l'accord initial.



Par conséquent, Moderna va livrer jusqu'à 116.5 millions de doses (60+56.6 millions) de son vaccin Covid au 2e trimestre, dans le cadre Covax, une initiative qui offre un accès facilité au vaccin dans 92 pays à revenu faible ou intermédiaire.



Moderna précise que toutes les doses sont proposées à Gavi au prix le plus bas, conformément aux engagements mondiaux du laboratoire.



Par ailleurs, Gavi conserve toujours une option pour l'achat de 233 millions de doses supplémentaires en 2022, fait savoir Moderna.





