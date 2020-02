Microwave vision : Plus haut depuis 2007 pour Microwave Vision après un 24e exercice de croissance

(BFM Bourse) - Leader mondial des systèmes de mesures d’antennes, le groupe basé en Essonne se hisse mercredi à un niveau inédit en Bourse depuis 2007, après avoir fait état d'une nouvelle progression de ses revenus l'an dernier et d'un niveau de carnet de commandes record.

En hausse de 8% à 21,60 euros vers 15h15 -après un pic au-delà de 22 euros en matinée- l'action Microwave Vision se traite mercredi à un cours jamais vu depuis novembre 2007. Sa capitalisation atteint 140 millions d'euros, ce qui positionne l'entreprise parmi les groupes qui comptent au sein du compartiment Growth d'Euronext.

Communiquant peu en dehors de ses résultats périodiques et d'éventuels contrats particulièrement importants, Microwave Vision se rappelle au bon souvenir des investisseurs en affichant une progression de 17% (+12,8% à changes constants) de ses revenus annuels, à 87,3 millions d'euros en 2019, qui marque le 24e exercice consécutif de croissance. La progression a été particulièrement marquée au quatrième trimestre, en croissance de 21,4% à changes constants.

Au niveau sectoriel, l’activité est restée assez équilibrée avec 53% des revenus réalisés sur le marché des télécommunications civiles, avec une forte demande de produits pour la 5G, et 47% sur celui de la défense et de l'aérospatial. Sur le plan géographique, le chiffre d’affaires se répartit à 45% en Amérique du Nord, 30% en Europe et 25% en Asie. La France ne représentant en outre qu'une petite fraction du total...

Fort de ce bon niveau d’activité, le groupe anticipe une progression de son Ebitda du même ordre que celle du chiffre d’affaires. Sachant qu'en 2018, l'Ebitda avait bondi de 30,8% à 10,2 millions d'euros, il devrait donc avoisiner 11,5 millions au titre de 2019.

Microwave Vision attribue sa performance commerciale à la "forte attractivité des solutions" qu'il développe, "parfaitement en adéquation avec les évolutions du marché". MVG continue notamment de se positionner sur des appels d’offres d’envergure, à l’image de cette commande à plus de 30 millions d'euros signée il y a un an.

En 2019, le groupe a d'ailleurs enregistré 124,1 millions d'euros de nouvelles commandes, du jamais-vu (+52% par rapport à 2018), entraînant une hausse du carnet de commandes de 73,4 millions à 110,2 millions d'euros. "MVG aborde ainsi les prochains mois avec une très bonne visibilité sur la poursuite de sa croissance en 2020", souligne la société, labellisée "Entreprise Innovante" par Bpifrance.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MICROWAVE VISION en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok