Metropole tv : Sur fond de rumeurs de rachat, M6 flambe en Bourse

(BFM Bourse) - Selon des informations de Reuters, le groupe Bertelsmann cherche à revendre ses parts dans la chaîne de télévision M6.

M6 à vendre et convoité par Vivendi ou Altice ? Le groupe français de télévision et de radio flambait vendredi sur le marché parisien après des informations de l'agence Reuters indiquant que le groupe allemand Bertelsmann a proposé de leur vendre sa part de contrôle. En fin de matinée, le titre de M6 avait bondi de plus de 10% autour de 14 euros, dans un marché en baisse de 1,26%.

Contactés par l'AFP, ni Vivendi, l'opérateur Altice (propriétaire du site BFM Bourse) ou le groupe M6 n'ont souhaité réagir. Egalement sollicité, Bertelsmann n'était pas en mesure de commenter dans l'immédiat.

L'agence Reuters, citant "plusieurs sources" anonymes, a indiqué vendredi que le géant allemand des médias Bertelsmann avait approché de potentiels acquéreurs parmi lesquels Vivendi, Altice Europe, mais également TF1 et le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. "Les discussions sont actuellement à un stade très préliminaire", a précisé l'agence.

Une opération à 3 milliards d'euros

Non coté en Bourse, Bertelsmann est actionnaire à 76,28% de RTL Group qui possède lui même une part de 48,26% dans le groupe M6. Selon les sources citées par Reuters, Bertelsmann espère conclure une transaction qui pourrait représenter de l'ordre de 3 milliards d'euros.

Le groupe Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré, est entré mi-décembre en négociation exclusives avec une filiale de Bertelsmann (Gruner + Jahr) pour acquérir la totalité du groupe de presse magazine Prisma Media.

Vivendi peut compter sur d'importantes liquidités. Il a annoncé vendredi avoir encaissé 3 milliards d'euros supplémentaires après la finalisation de la cession d'une part minoritaire de la major Universal Music Group (UMG) au chinois Tencent (désormais actionnaire à 20%). Selon son communiqué, Vivendi entend introduire UMG en Bourse "au plus tard début 2022".

(Avec AFP)

